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Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Актер телесериала "Кухня" Назаров гневно отреагировал на вопрос своего фолловера

Сегодня, 17:54
Поклонники народного артиста Российской Федерации Дмитрия Назарова отмечают, что после увольнения из МХТ актер стал излишне эмоционально реагировать даже на совершенно не провокационные комментарии.

Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду". К примеру, Назаров разразился гневной тирадой в ответ на вопрос своего подписчика о его ближайших планах актерской деятельности. И даже обозвал своего фаната  "оральным преподавателем".

А этом же комментарии Назаров рассказал, что ему якобы поступают извинения от регионов за отмену выступлений. В частности от представителей Говорово, которые просят прощения за организаторов, не пропустивших знаменитость на собственный спектакль.

Подписчики отмечают, что по всей видимости незадачливый поклонник "наступил на больную мозоль" артиста, который после увольнения из театра МХТ имени Чехова остался безработным. Однако недружелюбное поведение актера, сыгравшего одну из главных ролей в популярном сериале "Кухня", обижает фолловеров. Они пишут, что вслед за работой, он рискует потерять и свою аудиторию.

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