Актер телесериала "Кухня" Назаров гневно отреагировал на вопрос своего фолловера

Подписчики отмечают, что по всей видимости незадачливый поклонник "наступил на больную мозоль" артиста, который после увольнения из театра МХТ имени Чехова остался безработным. Однако недружелюбное поведение актера, сыгравшего одну из главных ролей в популярном сериале "Кухня", обижает фолловеров. Они пишут, что вслед за работой, он рискует потерять и свою аудиторию.