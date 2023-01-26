Жительница Омской области отправится в колонию за выдуманное преступление

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Пресс-служба Муромцевского районного суда сообщила о том, что в отношении ранее судимой жительницы Муромцевского райцентра вынесли обвинительный приговор за заведомо ложный донос.
Суд установил, что 8 декабря прошлого года женщина обратилась в межрайонный следственный отдел с заявлением о том, что против нее совершили тяжкое преступление. Следователи провели проверку по заявлению, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь уже на саму заявительницу завели дело.
Во время судебного разбирательства женщина признала вину, заявив, что намеренно оговорила своего знакомого в совершении тяжкого преступления. Ее раскаяние, а также наличие маленького ребенка послужили смягчающим обстоятельством, и суд приговорил женщину по ч. 2 ст. 306 УК РФ «заведомо ложный донос» к 1 году и 9 месяцам лишения свободы. Пока приговор в силу не вступил.