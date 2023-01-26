Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Жительница Омской области отправится в колонию за выдуманное преступление

26 января 2023, 06:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичка призналась, что намеренно оговорила мужчину из личных побуждений.

Пресс-служба Муромцевского районного суда сообщила о том, что в отношении ранее судимой жительницы Муромцевского райцентра вынесли обвинительный приговор за заведомо ложный донос.

Суд установил, что 8 декабря прошлого года женщина обратилась в межрайонный следственный отдел с  заявлением о том, что против нее совершили тяжкое преступление. Следователи провели проверку по заявлению, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь уже на саму заявительницу завели дело.

Во время судебного разбирательства женщина признала вину, заявив, что намеренно оговорила своего знакомого в совершении тяжкого преступления. Ее раскаяние, а также наличие маленького ребенка послужили смягчающим обстоятельством, и суд приговорил женщину по ч. 2 ст. 306 УК РФ «заведомо ложный донос» к 1 году и 9 месяцам лишения свободы. Пока приговор в силу не вступил.

Донес на отца и получил уголовное дело. В Омской области закрутилась семейная драма
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Заведомо ложный донос#Изнасилование#Общество#Суд#Уголовное дело#Новости#Омская область#Муромцевский район
Подпишитесь
Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска
Сегодня, 04:58
Александр Антропенко займется реконструкцией завода зольного кирпича в Омске
Сегодня, 03:40
«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска
Сегодня, 05:22
Правительство Омской области продает дом на колесах за 3,6 миллиона рублей
Сегодня, 03:28
Вводят в заблуждение. Добровольную страховку в квитанциях омичей признали незаконной
Сегодня, 04:04
Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Сегодня, 04:47