Жительница Омской области отправится в колонию за выдуманное преступление

Суд установил, что 8 декабря прошлого года женщина обратилась в межрайонный следственный отдел с заявлением о том, что против нее совершили тяжкое преступление. Следователи провели проверку по заявлению, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь уже на саму заявительницу завели дело.