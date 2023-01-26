Запад может серьезно пострадать от санкций против российской атомной отрасли

Колумнист издания считает, что пока нет ясности относительно того, будут ли санкции эффективными против самой России, тогда как по странам Европы они нанесут серьезный удар. Браво отметил, что российская атомная отрасль не просто хорошо развита — РФ считается признанным во всем мире поставщиком уникальных технологий обогащения урана, а также его самым крупным экспортером. В 2022 году, напомнил колумнист, Франция существенно нарастила объемы закупок урана в России, и в случае санкций государство может столкнуться с дефицитом топлива для АЭС.