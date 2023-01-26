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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:14

Запад может серьезно пострадать от санкций против российской атомной отрасли

26 января 2023, 15:11
Фото: pxhere.com
Санкции против российской атомной отрасли могут нанести ощутимый удар по странам ЕС.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на французское издание AgoraVox и на статью Патриса Браво.

Колумнист издания считает, что пока нет ясности относительно того, будут ли санкции эффективными против самой России, тогда как по странам Европы они нанесут серьезный удар. Браво отметил, что российская атомная отрасль не просто хорошо развита — РФ считается признанным во всем мире поставщиком уникальных технологий обогащения урана, а также его самым крупным экспортером. В 2022 году, напомнил колумнист, Франция существенно нарастила объемы закупок урана в России, и в случае санкций государство может столкнуться с дефицитом топлива для АЭС.

В статье отмечается, что на территории России сосредоточено порядка 40% мировых мощностей по переработке урана. РФ принимает участие в масштабных международных проектах по строительству АЭС, в том числе в Индии, Турции, Китае и Венгрии. Что касается Венгрии, то, как напомнил автор статьи, она ранее выступала против атомных санкций в отношении РФ и предупреждала о последствиях таких мер для страны.

#Политика
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