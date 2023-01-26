Xiaomi и Honor делают попытки возобновить работу в России

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», в московский офис Honor требуется девять сотрудников, в московское представительство Xiaomi – семь человек. Специалисты отмечают, что появление вакансий может указывать на желание компаний вернуться к работе в России. Очевидно, что широкий ассортимент товаров этих брендов, продающихся в РФ, требует полноценного продвижения на российском рынке, поэтому московским офисам нужны сотрудники.