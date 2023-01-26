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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Xiaomi и Honor делают попытки возобновить работу в России

Сегодня, 15:55
Китайские топовые производители гаджетов разместили на нескольких сайтах по трудоустройству вакансии в своих московских представительствах.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», в московский офис Honor требуется девять сотрудников, в московское представительство Xiaomi – семь человек. Специалисты отмечают, что появление вакансий может указывать на желание компаний вернуться к работе в России. Очевидно, что широкий ассортимент товаров этих брендов, продающихся в РФ, требует полноценного продвижения на российском рынке, поэтому московским офисам нужны сотрудники.

Напомним: ранее сообщалось о возвращении в Россию ноутбуков Asus, Lenovo, HP – правда, пока только через схемы параллельного импорта.



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