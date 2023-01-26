Вводят в заблуждение. Добровольную страховку в квитанциях омичей признали незаконной

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в квитанции об оплате коммунальных услуг незаконно вносили строки о добровольном страховании жилья. В связи с этим директору «Омской энергосбытовой компании» объявили предостережение.
«Установлено, что между АО „СОГАЗ“ и ООО „ОЭК“ заключен агентский договор, согласно которому в 2023 году документ на оплату коммунальных услуг энергосбытовой компании дополнится строкой по страхованию жилья. В декабре 2022 года в почтовые ящики абонентов ООО „ОЭК“ направлены полисы-оферты добровольного страхования имущества граждан, в которых указана информация об условиях страхования, рисках, оплатах и возмещении ущерба при наступлении страхового случая», — сообщили в прокуратуре.
Однако, в соответствии с законом, информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений, подлежащий включению в платежки по коммуналке, и вводит потребителей в заблуждение.