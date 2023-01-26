Врач рассказала, как начинается катаракта

По словам офтальмолога, первым признаком недуга является затуманивание зрения — ощущение появления перед глазами пелены или тумана. Она отметила, что это свидетельствует о снижении остроты зрения или его резкости. Как правило, в самом начале заболевания помутнения в хрусталике затрагивают небольшую периферическую его часть, поэтому пациенты могут не знать о наличии катаракты и не замечать снижения зрения, подчеркнула специалист.