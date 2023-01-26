Врач рассказала, как начинается катаракта

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:52
Она пояснила, что это заболевание не вызывает никаких болезненных ощущений или внешних проявлений в виде покраснения или раздражения глаз, и прежде всего влияет на качество зрения, пишут «Известия».
По словам офтальмолога, первым признаком недуга является затуманивание зрения — ощущение появления перед глазами пелены или тумана. Она отметила, что это свидетельствует о снижении остроты зрения или его резкости. Как правило, в самом начале заболевания помутнения в хрусталике затрагивают небольшую периферическую его часть, поэтому пациенты могут не знать о наличии катаракты и не замечать снижения зрения, подчеркнула специалист.
Впоследствии, по мере прогрессирования катаракты, снижение остроты зрения становится все более ощутимым, у пациентов возникает ощущение, что они словно бы смотрят через мутное, загрязненное стекло. При этом, особенно сильно это проявляется в сумерках. Одновременно с этим меняется и цветовое восприятие, в результате чего краски становятся более приглушенными.
Дгебуадзе также отметила, что еще одним признаком катаракты является появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света — это состояние особенно опасно для автомобилистов, так как свет встречных фар ослепляет их, а вокруг каждого источника света они видят огромный поток лучей светорассеивания.
По мнению эксперта, успех лечения катаракты, прежде всего, заключается в ранней диагностике. В случае появления описанных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение, резюмировала офтальмолог.