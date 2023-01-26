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Published Сегодня, 09:49

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Врач рассказала, как начинается катаракта

26 января 2023, 09:49
Фото: mil.ru
Офтальмолог, кандидат медицинских наук Ана Дгебуадзе объяснила, как распознать начало катаракты, которая характеризуется частичным или полным помутнением хрусталика глаза.

Она пояснила, что это заболевание не вызывает никаких болезненных ощущений или внешних проявлений в виде покраснения или раздражения глаз, и прежде всего влияет на качество зрения, пишут «Известия».

По словам офтальмолога, первым признаком недуга является затуманивание зрения — ощущение появления перед глазами пелены или тумана. Она отметила, что это свидетельствует о снижении остроты зрения или его резкости. Как правило, в самом начале заболевания помутнения в хрусталике затрагивают небольшую периферическую его часть, поэтому пациенты могут не знать о наличии катаракты и не замечать снижения зрения, подчеркнула специалист.

Впоследствии, по мере прогрессирования катаракты, снижение остроты зрения становится все более ощутимым, у пациентов возникает ощущение, что они словно бы смотрят через мутное, загрязненное стекло. При этом, особенно сильно это проявляется в сумерках. Одновременно с этим меняется и цветовое восприятие, в результате чего краски становятся более приглушенными.

Дгебуадзе также отметила, что еще одним признаком катаракты является появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света — это состояние особенно опасно для автомобилистов, так как свет встречных фар ослепляет их, а вокруг каждого источника света они видят огромный поток лучей светорассеивания. 

По мнению эксперта, успех лечения катаракты, прежде всего, заключается в ранней диагностике. В случае появления описанных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение, резюмировала офтальмолог.

#Общество#Здоровье
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