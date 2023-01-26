Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Новый штамм коронавируса «отпочковался» от «кентавра» — ВА.2.75 и еще одного варианта «омикрона» — ВА.2.10.1, как сообщили на портале «Стопкоронавирус» со слов заведующего лабораторией ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
Новичка назвали «кракен» — ХВВ.1.5. И он уже получил статус самого заразного подвида COVID-19 за всю пандемию, хотя пока данные, позволяющие оценить его «повадки», приходят в основном из-за рубежа. Но еще 11 января, за день до того, как штамм зафиксировали в России, Роспотребнадзор обозначил, что скорость его распространения существенно выше, чем у предыдущих штаммов.
Разбираемся, чего ждать от нового гостя, который уже лишил медиков США и Европы надежды на скорое снижение заболеваемости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для «России-24» 12 января сообщила, что новых клинических проявлений у «кракена» не обнаруживают. Пока заболевшие в легкой форме сталкиваются с першением в горле, насморком, повышением температуры тела, ломотой в мышцах, общей слабостью и другими признаками «простуды», вроде расстройства ЖКТ и снижения аппетита. «Кракена» легко перепутать с сезонным гриппом или другими видами ОРВИ.
Советует поберечься глава Роспотребнадзора по другой причине: хоть вирус и не стал более смертельным, а иммунитет так или иначе выработался уже у значительной части населения, распространяется новый штамм еще быстрее, чем предыдущие. А для группы риска коронавирус так и остается серьезным заболеванием, способным подкосить работу всех систем организма и давать длительные осложнения.
Рискуют получить тяжелый вариант развития болезни дети, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями. А также люди с ситуативно ослабленным иммунитетом, например, еще не отошедшие от последствий сезонной волны гриппа.
Опасаться стоит и тем, кто вакцинировался или перенес другой вариант COVID-19. Анна Попова заявила, что иммунитета от предыдущих встреч может не хватить, поскольку выделился новый подвид из двух разных линий «омикрона». Имеющемуся барьеру организма сложнее распознать врага, а пока иммунная «картотека» перебирает варианты, можно успеть разболеться не на шутку.
В первую очередь «кракен» поражает самые уязвимые слои населения из группы риска, как и предыдущие подвиды, но внимание исследователей новый штамм привлек именно тем, что из-за «удачной» мутации вирус распространяется очень быстро. И если чуть раньше многие эксперты-инфекционисты считали, что нас ждет спад заболеваемости, то после «рождения кракена» в октябре 2022 года и после наблюдений за новым подвидом оценки экспертов сходятся в том, что весной россиян ждет новая волна.
Опасен «кракен» именно тем, за что получил свое название — цепкостью. Гибрид двух штаммов, мутировав, научился лучше прикрепляться к клеткам и обходить иммунную защиту. За счет этого он быстро распространяется и способен активнее заражать тех людей, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.
Вакцинация — все еще надежный способ смягчить последствия заражения или не заразиться вовсе, но и бессимптомное течение опасно для окружающих. И даже сильный иммунитет можно перебить при долгом взаимодействии с больным человеком. Доза имеет значение, как сообщает эксперт Павел Волчков на портале «Стопкоронавирус»:
«Находясь длительное время в контакте с инфицированным человеком в замкнутой комнате, вы получаете очень большую дозу, которая неминуемо преодолеет ваш сформированный — пусть даже очень эффективный — иммунитет и приведет к заболеванию с неблагоприятным исходом», — комментирует Павел Волчков опасность «Кракена». Также специалист объяснил, как вести себя тем, кто переболел: «Если человек болел до февраля 2022 года, то это, скорее всего, был не „омикрон“, а „дельта“ или предыдущие штаммы, и тогда титр антител к настоящему времени снижен. Таким людям особенно важна прививка. Она активирует те антитела, которые остались», — отмечает он.
Также и Камиль Хафизов отмечал, что «кракен» из-за мутации способен частично избегать защитного действия антител. Исследователи всего мира делятся новыми сведениями и пристально следят за тем, как будет вести себя штамм, названный в честь чудовища.
Пока Роспотребнадзор не планирует вводить дополнительные ограничения, но стоит помнить, что болеть коронавирусом по-прежнему неприятно.
Если во времена обсуждения «цербера» эксперты сообщали, что россиян ждет спад заболеваемости коронавирусом, то сейчас, после выявления первого пациента с «кракеном» в Пензенской области, медики прогнозируют весной новую волну.
Первая пациентка, заболевшая «кракеном», может быть на самом деле не совсем первой в России. Женщина за рубеж не выезжала, да и Пензенская область не граничит с другими странами. Перенесла она болезнь в легкой форме, хотя и не была привита.
За 25 января выявлено 6442 новых случая заболевания коронавирусом в России. Рост выявленных случаев начался как раз с 10 января. Эксперты расходятся во мнениях лишь о том, когда именно ждать новую волну — уже в марте или только к маю.
Издание «Известия» обратилось к исследователям Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН с просьбой создать математическую модель, прогнозирующую распространение нового штамма.
«Прогноз я сделал до конца 2023 года. Новый штамм выявлен недавно, и в течение марта он станет более распространен, чем предшествующий вариант — ВА.5. Затем быстро, примерно к маю, „кракен“ захватит все», — отметил ведущий научный сотрудник ИППИ РАН Александр Соколов.
Хотя расчеты ИППИ описывают ситуацию только в Москве, модель применима и для общероссийского прогноза, так как столица в этом плане отличается от регионов только большей частотой авиасообщения. И с небольшой задержкой статистика по столице масштабируется везде. Люди продолжают путешествовать и ездить в командировки.
Бурного подъема по количеству заболевших врачи не ждут, поскольку «кракен» просто будет вытеснять предыдущие штаммы, как более заразный. Но забывать о ревакцинации или вовсе прощаться с пандемией пока не приходится. Статус «сезонного ОРВИ» коронавирус еще не получил.