В первую очередь «кракен» поражает самые уязвимые слои населения из группы риска, как и предыдущие подвиды, но внимание исследователей новый штамм привлек именно тем, что из-за «удачной» мутации вирус распространяется очень быстро. И если чуть раньше многие эксперты-инфекционисты считали, что нас ждет спад заболеваемости, то после «рождения кракена» в октябре 2022 года и после наблюдений за новым подвидом оценки экспертов сходятся в том, что весной россиян ждет новая волна.