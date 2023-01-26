В центре Омска в начале февраля отключат холодную воду

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
2 февраля с 09:00 до 16:00 на водопроводной насосной станции-229 пройдут монтажные работы водомерного узла.
Отключение холодного водоснабжения коснется жителей ул. Звездова, 130, 132, 132а — Детский сад № 250.
Омский водоканал сообщает, что в этот день на ул. Звездова, 132 будет расположена машина с питьевой водой с 09:00 до 16:00.
Напомним, что в этом году в Омске из-за аварийных работ 30 домов оказались без воды. А 24 января на несколько часов отключение воды произошло в центральном районе города.