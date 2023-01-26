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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В центре Омска в начале февраля отключат холодную воду

26 января 2023, 10:45
Фото: Город55
Отключить водоснабжение планируют на 7 часов.

2 февраля с 09:00 до 16:00 на водопроводной насосной станции-229 пройдут монтажные работы водомерного узла.

Отключение холодного водоснабжения коснется жителей ул. Звездова, 130, 132, 132а — Детский сад № 250. 

Омский водоканал сообщает, что в этот день на ул. Звездова, 132 будет расположена машина с питьевой водой с 09:00 до 16:00.

Напомним, что в этом году в Омске из-за аварийных работ 30 домов оказались без воды. А 24 января на несколько часов отключение воды произошло в центральном районе города.

Жители пригорода Омска остались без воды до устранения аварии
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#Ксения Карагодина#Отключение воды#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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