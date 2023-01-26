В центре Омска сдали дом с 5-комнатными квартирами

Также на этой неделе ввели в эксплуатацию многоэтажный жилой дом в Ленинском округе на Сибирском проспекте. Самая бюджетная квартира в нем обойдется в 2,9 млн рублей. Столько будет стоить студия площадью 33 квадратных метра с косметическим ремонтом.