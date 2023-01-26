В центре Омска сдали дом с 5-комнатными квартирами

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 25 января, в центре Омска на улице Звездова сдали в эксплуатацию новый жилой дом. Соответствующее разрешение выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации города.
Как уточнили в ведомстве, в доме 10 этажей, а общая площадь жилых помещений составляет больше 4,5 тысяч квадратных метров. В новостройке 70 квартир, 26 из которых — однокомнатные, 20 — двухкомнатные, 20 — трёхкомнатные, 2 — четырёхкомнатные и 2 — пятикомнатные.
Также на этой неделе ввели в эксплуатацию многоэтажный жилой дом в Ленинском округе на Сибирском проспекте. Самая бюджетная квартира в нем обойдется в 2,9 млн рублей. Столько будет стоить студия площадью 33 квадратных метра с косметическим ремонтом.