Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

В центре Омска сдали дом с 5-комнатными квартирами

26 января 2023, 02:18
Фото: Пресс-центр администрации города Омска
Всего в новостройке 10 этажей и 70 квартир.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 25 января, в центре Омска на улице Звездова сдали в эксплуатацию новый жилой дом. Соответствующее разрешение выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации города.

Как уточнили в ведомстве, в доме 10 этажей, а общая площадь жилых помещений составляет больше 4,5 тысяч квадратных метров. В новостройке 70 квартир, 26 из которых — однокомнатные, 20 — двухкомнатные, 20 — трёхкомнатные, 2 — четырёхкомнатные и 2 — пятикомнатные.

Также на этой неделе ввели в эксплуатацию многоэтажный жилой дом в Ленинском округе на Сибирском проспекте. Самая бюджетная квартира в нем обойдется в 2,9 млн рублей. Столько будет стоить студия площадью 33 квадратных метра с косметическим ремонтом. 

Студия за три миллиона. В Ленинском округе Омска сдали в эксплуатацию новостройку
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Недвижимость#Новостройки#Город#Омск
Подпишитесь
Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска
Сегодня, 04:58
Александр Антропенко займется реконструкцией завода зольного кирпича в Омске
Сегодня, 03:40
Снова Шишовы, снова Сочи: преемнику «Мостовика» пришлось идти в суд из-за контракта
Вчера, 10:29
Правительство Омской области продает дом на колесах за 3,6 миллиона рублей
Сегодня, 03:28
Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников
Вчера, 07:00
Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Сегодня, 04:47