В селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа построят капитальный детский сад

Posted 26 января 2023, 17:02
Published 26 января 2023, 17:02
Modified 26 января 2023, 17:03
Updated 26 января 2023, 17:03
На сегодняшний день готовность этого объекта, общая площадь которого - более 3 тысяч квадратов, составляет 67%. Об этом информирует INFOX.ru со ссылкой на пресс-службу главы Ямала Дмитрия Артюхова.
Строительные бригады уже завершают фасадные работы и монтируют систему отопления. В здании установлены все окна, кровельные работы также окончены.
Следующим этапом строительства станет обшивка цоколя, после этого уже приступят к выполнению внутренней отделки. Планируется, что в здании будет пять входных групп. Для дверных систем проектировщики выбрали витражное остекление.
Детский сад «Звездочка» в селе Антипаюта рассчитан на 120 детей.