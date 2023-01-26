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В Рязанской области тигр сбежал из частного дома и напал на человека

26 января 2023, 15:15
Фото: piqsels.com
Из частного дома под Рязанью сбежала тигрица и напала на мужчину. Пострадавший мужчина госпитализирован, хищника поймали и уже вернули в вольер.

25 января в поселке Дягилево в Рязанской области из частного дома сбежала тигрица. Владелец дома находился на отдыхе за границей,сообщает 360tv.ru со ссылкой на сообщение депутата местной городской думы Елены Волковой в социальной сети.

Как стало известно, тигрицу он получил в подарок несколько лет назад и содержал ее в вольере. Неоднократно в его доме проводились проверки, однако нарушений не было обнаружено. Стоит отметить, что в 2020 году в России начал действовать запрет на содержание таких животных на частных территориях.

Тигрица по кличке Матильда, оказавшись на свободе, напала на местного жителя — мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как рассказала депутат Елена Волкова, тигрицу уже поймали, усыпили и поместили обратно в вольер — операцию проводили специалисты муниципальной службы по контролю за безнадзорными животными Николай Андрюшов и Дмитрий Сергунин. У себя на странице в соцсети Волкова опубликовала кадры операции по отлову и подчеркнула, что совсем недавно городские депутаты предлагали закрыть это МБУ.

#Происшествия
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