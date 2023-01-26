В Рязанской области тигр сбежал из частного дома и напал на человека

Тигрица по кличке Матильда, оказавшись на свободе, напала на местного жителя — мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как рассказала депутат Елена Волкова, тигрицу уже поймали, усыпили и поместили обратно в вольер — операцию проводили специалисты муниципальной службы по контролю за безнадзорными животными Николай Андрюшов и Дмитрий Сергунин. У себя на странице в соцсети Волкова опубликовала кадры операции по отлову и подчеркнула, что совсем недавно городские депутаты предлагали закрыть это МБУ.