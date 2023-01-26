В Омской области простились с 28-летним участником спецоперации

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В Омской области 23 января простились с 28-летним Евгением Хакимовым, погибшим в специальной военной операции, сообщили в администрации Исилькульского района. Прощание состоялось в местном дворце культуры.
Евгений Хакимов родился в Исилькуле в 1994 году. В 2013 году его призвали на срочную службу в ряды Вооруженных Сил, после чего исилькулец подписал контракт. За время прохождения воинской службы зарекомендовал себя с положительной стороны.
24 декабря 2022 года с честью выполняя свой воинский долг, Евгений Хакимов героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Имеет Медаль «За боевые отличия». Указом Президента РФ за доблесть, отвагу и самоотверженность награжден посмертно Орденом Мужества.
У Евгения остались двое маленьких детей.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Хакимова.