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В Омской области простились с 28-летним участником спецоперации

26 января 2023, 06:57
Фото: Администрация Исилькульского района
Житель Исилькуля Евгений Хакимов погиб в конце декабря. Указом Президента РФ за доблесть, отвагу и самоотверженность он награжден посмертно Орденом Мужества.

В Омской области 23 января простились с 28-летним Евгением Хакимовым, погибшим в специальной военной операции, сообщили в администрации Исилькульского района. Прощание состоялось в местном дворце культуры. 

Евгений Хакимов родился в Исилькуле в 1994 году. В 2013 году его призвали на срочную службу в ряды Вооруженных Сил, после чего исилькулец подписал контракт.  За время прохождения воинской службы зарекомендовал себя с положительной стороны. 

24 декабря 2022 года с честью выполняя свой воинский долг, Евгений Хакимов героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Имеет Медаль «За боевые отличия». Указом Президента РФ за доблесть, отвагу и самоотверженность награжден посмертно Орденом Мужества.

У Евгения остались двое маленьких детей. 

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Хакимова.

#Евгений Игишев#Спецоперация#Омск#Омская область#Исилькуль
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