В Омской области продолжится капремонт в Екатерининском доме-интернате

По словам Куприянова, на сегодняшний день в Екатерининском доме-интернате проживают 322 человека. В основном это инвалиды, например, с ментальными нарушениями. Постояльцы проживают в комнатах вместимостью от одного до трех человек. Они по возможности сохраняют и совершенствуют свои навыки самообслуживания. Люди проходят социальную адаптацию. В отделениях милосердия находятся граждане с тяжелыми нарушениями здоровья. Там они обеспечены специализированным круглосуточным медицинским уходом.