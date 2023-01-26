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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Омской области продолжится капремонт в Екатерининском доме-интернате

Сегодня, 13:40
В Екатерининском доме-интернате Тарского района Омской области побывал министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.

В здании идет капитальный ремонт. Об этом информирует «КП-Омск».

На строительство из бюджета Омской области выделили шесть миллионов рублей. Масштабный ремонт начали еще в 2015 году. В 2019 году там починили актовый зал, который вмещает 160 зрителей. В текущем году в доме-интернате обещают усилить несущие конструкции в подвале, сделать косметический ремонт медчасти, входной группы, водостока и комплекса видеонаблюдения. Еще подрядная компания заменит трубы отопления и водоснабжения в пищеблоке.

В 2023 году будет обновлено оборудование в прачечной и пищеблоке. В комнатах отдыха установят новые термопоты, чайники и холодильник.

По словам Куприянова, на сегодняшний день в Екатерининском доме-интернате проживают 322 человека. В основном это инвалиды, например, с ментальными нарушениями. Постояльцы проживают в комнатах вместимостью от одного до трех человек. Они по возможности сохраняют и совершенствуют свои навыки самообслуживания. Люди проходят социальную адаптацию. В отделениях милосердия находятся граждане с тяжелыми нарушениями здоровья. Там они обеспечены специализированным круглосуточным медицинским уходом.

Отметим, что Екатерининский дом-интернат в Тарском районе Омской области построили 54 года назад.

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