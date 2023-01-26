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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Омске женщине дали два года за ложное обвинение в изнасиловании

Сегодня, 13:41
Под Омском выслушала приговор суда жительница Муромцев.

Женщину признали виновной в ложном доносе на своего знакомого. Она обвинила местного жителя в изнасиловании. Об этом информирует «КП-Омск».

В начале зимы прошлого года подсудимая написала заявление Муромцевский межрайонный следственный отдел. По словам женщины, ее изнасиловали. Проверка показала, что заявительница говорит неправду.

В суде женщина призналась в содеянном. Она специально оговорила пострадавшего. Женщину приговорили одному году девяти месяцам лишения свободы.

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