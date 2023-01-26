В Омске женщине дали два года за ложное обвинение в изнасиловании

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Женщину признали виновной в ложном доносе на своего знакомого. Она обвинила местного жителя в изнасиловании. Об этом информирует «КП-Омск».
В начале зимы прошлого года подсудимая написала заявление Муромцевский межрайонный следственный отдел. По словам женщины, ее изнасиловали. Проверка показала, что заявительница говорит неправду.
В суде женщина призналась в содеянном. Она специально оговорила пострадавшего. Женщину приговорили одному году девяти месяцам лишения свободы.