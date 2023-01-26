В Омске продают восьмиэтажный недострой за 200 млн рублей

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Омске продают недостроенную восьмиэтажку за 199 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте МЛСН в разделе по продаже коммерческой недвижимости. Объект находится на улице Окружной в Чкаловском поселке.
«Предлагаем Вашему вниманию земельный участок общей площадью 34372 кв. м. (3,4 гектара), с расположенным на нем 8-этажным зданием, которое можно реконструировать под многоквартирный жилой дом. Получены ТУ на центральное водоснабжение, отопление, канализацию и газификацию. Также проложен кабель и установлена своя подстанция мощностью 1260 квт», — говорится в объявлении.