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Posted 26 января 2023, 06:06

Published 26 января 2023, 06:06

Modified 26 января 2023, 06:25

Updated 26 января 2023, 06:25

В Омске продают восьмиэтажный недострой за 200 млн рублей

26 января 2023, 06:06
На продажу выставили восьмиэтажное недостроенное здание в Чкаловском поселке, которое можно реконструировать под жилой дом.

В Омске продают недостроенную восьмиэтажку за 199 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте  МЛСН в разделе по продаже коммерческой недвижимости.  Объект находится на улице Окружной в Чкаловском поселке.

«Предлагаем Вашему вниманию земельный участок общей площадью 34372 кв. м. (3,4 гектара), с расположенным на нем 8-этажным зданием, которое можно реконструировать под многоквартирный жилой дом. Получены ТУ на центральное водоснабжение, отопление, канализацию и газификацию. Также проложен кабель и установлена своя подстанция мощностью 1260 квт», — говорится в объявлении.

 

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск
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