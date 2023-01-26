В Омске многодетные семьи смогут получить выплату для покупки земельного участка

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
26 января 2023 года на заседании весенней сессии депутаты одобрили нововведение, которое дает возможность предоставлять земельные участки в муниципальных районах области или денежные выплаты.
Нововведение даст сдвиг очереди для получения бесплатных земельных участков. Теперь омичи смогут выбрать денежную выплату и самостоятельно приобрести земельные участки.
Такое изменение поможет большому количеству граждан, отмечают на собрании. Ведь на данный момент 7761 человек находится в очереди на предоставления земельных участков. Из них более 5,7 тысяч в Омске, а нужных участков в городе осталось крайне мало.