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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

В Омске многодетные семьи смогут получить выплату для покупки земельного участка

26 января 2023, 16:34
Фото: Город55
Выплата составит около 173 тысяч рублей.

26 января 2023 года на заседании весенней сессии депутаты одобрили нововведение, которое дает возможность предоставлять земельные участки в муниципальных районах области или денежные выплаты.

Нововведение даст сдвиг очереди для получения бесплатных земельных участков. Теперь омичи смогут выбрать денежную выплату и самостоятельно приобрести земельные участки.

Такое изменение поможет большому количеству граждан, отмечают на собрании. Ведь на данный момент 7761 человек находится в очереди на предоставления земельных участков. Из них более 5,7 тысяч в Омске, а нужных участков в городе осталось крайне мало.

Омским малоимущим семьям и беременным выплатили 25.6 млн рублей
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#Ксения Карагодина#Выплаты#Земельный участок#Общество#Город#Деньги#Новости#Омск#Омская область
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