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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Красноярске грабители унесли из магазина деньги и килограмм арахиса

Сегодня, 11:31
В Красноярске пойманы два участника разбойного нападения на продуктовый магазин. Они по угрозой оружия унесли оттуда деньги и арахис.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на регионьное ГУ МВД, об ограблении магазина на улице Щорса сообщила его 47-летняя сотрудница. По ее словам, в магазин зашли двое мужчин и под угрозой применить биту и нож, забрали деньги из кассы и килограмм арахиса. После чего убежали с добычей. Ущерб магазина составил больше 23 тысяч рублей..

Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы задержать разбойников. Как выяснилось в ходе следствия, им не впервой нарушать закон. При себе у них было семь тысяч рублей. Оба были арестованы.



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