В Красноярске грабители унесли из магазина деньги и килограмм арахиса

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на регионьное ГУ МВД, об ограблении магазина на улице Щорса сообщила его 47-летняя сотрудница. По ее словам, в магазин зашли двое мужчин и под угрозой применить биту и нож, забрали деньги из кассы и килограмм арахиса. После чего убежали с добычей. Ущерб магазина составил больше 23 тысяч рублей..