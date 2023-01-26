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Тинькофф расширяет стипендиальную программу для студентов

26 января 2023, 13:48
Тинькофф принял решение расширить ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов российских вузов. В этом году число участников вырастет в 2,5 раза: до 200 человек, общий бюджет программы составит почти 60 миллионов рублей. Программа действует и в Омской области.

Также теперь стипендию Тинькофф будут предоставлять любым студентам-иностранцам, обучающимся в российских вузах, пишет newsnn.ru.

Стипендиальная программа Тинькофф остается одной из крупнейших негосударственных стипендий в России. В 2023 году к программе, помимо известных треков «Разработка» и «Аналитика», добавится «Информационная безопасность», это одно из наиболее актуальных и востребованных направлений в технологических компаниях любых отраслей, включая финансовую. 

При подаче заявок будут учитывать выдающуюся академическую успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, наличие публикаций и участие в научных конференциях, работу над собственными проектами по разработке и прочие инициативы.

На стипендию могут претендовать студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры любых вузов России. 

Помимо ежемесячной выплаты в 25 тысяч рублей, стипендиатов ждет отложенный оффер на стажировку или работу в Тинькофф после окончания срока выплат стипендии. 

Помимо этого, участники программы получают доступ в сообщество талантливых российских студентов, в рамках которого им обеспечат поддержку от опытного ментора-наставника из Тинькофф, а также возможность доступа к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям, информационным базам.

Заявки можно разместить на сайте Тинькофф Образования до 23 апреля. Для участия претендентам предстоит пройти отборочные испытания по нескольким дисциплинам в онлайн-режиме. Предполагается также интервью с членами оргкомитета.

Отбор финалистов стипендиальной программы будут производить члены экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из IT-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций.

 

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