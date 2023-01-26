Тинькофф расширяет стипендиальную программу для студентов

Стипендиальная программа Тинькофф остается одной из крупнейших негосударственных стипендий в России. В 2023 году к программе, помимо известных треков «Разработка» и «Аналитика», добавится «Информационная безопасность», это одно из наиболее актуальных и востребованных направлений в технологических компаниях любых отраслей, включая финансовую.