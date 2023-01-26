Специалист объяснила, как отличить временные отеки от симптомов заболеваний почек

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По словам специалиста, чаще всего отеки связаны с избытком соли в рационе или злоупотреблением алкогольными напитками, и после устранения причин отеки проходят спустя несколько дней, пишут “Известия”.
Но если отечность сохраняется на протяжении длительного времени и не уменьшается после минимизации вредных факторов, тогда необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы с почками.
Врач пояснила, что заболевания этих органов долго может протекать незаметно, выражаясь лишь в слабости и повышенной утомляемости. И если упорно не обращать внимания на данные признаки, болезнь может со временем перейти в более тяжелую стадию, сопряженную с отеками.
При этом, как пояснила Кашух, изменения внешности не всегда очевидны сразу, но постепенно они нарастают. Чем раньше будет выявлена причина отеков, тем лучше это отразится на самочувствии и внешности, подытожила специалист.