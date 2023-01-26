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Posted 26 января 2023, 08:59

Published 26 января 2023, 08:59

Modified 26 января 2023, 09:01

Updated 26 января 2023, 09:01

Специалист объяснила, как отличить временные отеки от симптомов заболеваний почек

Специалист объяснила, как отличить временные отеки от симптомов заболеваний почек

26 января 2023, 08:59
Фото: 1MI.
Кандидат медицинских наук, врач Екатерина Кашух рассказала, что отечность лица и других частей тела может стать показателем как нарушения водно-солевого обмена, так и заболеваний почек, а также сообщила, как понять, что именно стало причиной такого состояния.

По словам специалиста, чаще всего отеки связаны с избытком соли в рационе или злоупотреблением алкогольными напитками, и после устранения причин отеки проходят спустя несколько дней, пишут “Известия”.

 

Но если отечность сохраняется на протяжении длительного времени и не уменьшается после минимизации вредных факторов, тогда необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы с почками.

Врач пояснила, что заболевания этих органов долго может протекать незаметно, выражаясь лишь в слабости и повышенной утомляемости. И если упорно не обращать внимания на данные признаки, болезнь может со временем перейти в более тяжелую стадию, сопряженную с отеками.

При этом, как пояснила Кашух, изменения внешности не всегда очевидны сразу, но постепенно они нарастают. Чем раньше будет выявлена причина отеков, тем лучше это отразится на самочувствии и внешности, подытожила специалист.

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