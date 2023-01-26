Специалист объяснила, как отличить временные отеки от симптомов заболеваний почек

Врач пояснила, что заболевания этих органов долго может протекать незаметно, выражаясь лишь в слабости и повышенной утомляемости. И если упорно не обращать внимания на данные признаки, болезнь может со временем перейти в более тяжелую стадию, сопряженную с отеками.