«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
В Восьмом арбитражном апелляционном суде 24 января вынесли решение по жалобе регионального отделения «Союза художников России» на вердикт, предполагающий выселение творческой организации из двух помещений, расположенных в центре Омска.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области «о взыскании суммы неосновательного обогащения, истребовании нежилых помещений» к региональному отделению «Союза художников России». Речь шла о двух нежилых помещениях: в доме № 10 по улице Ленина и в доме № 28а по улице Лермонтова. Истец настаивал не только на возврате арендуемых площадей, но и взыскании суммы неосновательного обогащения в объеме свыше 3 миллионов рублей. Требования истца в Арбитражном суде Омской области признали обоснованным, равно как и представленные расчеты неосновательного обогащения.
Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции и апелляционную жалобу не удовлетворил.