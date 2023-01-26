«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска

В октябре прошлого года Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области «о взыскании суммы неосновательного обогащения, истребовании нежилых помещений» к региональному отделению «Союза художников России». Речь шла о двух нежилых помещениях: в доме № 10 по улице Ленина и в доме № 28а по улице Лермонтова. Истец настаивал не только на возврате арендуемых площадей, но и взыскании суммы неосновательного обогащения в объеме свыше 3 миллионов рублей. Требования истца в Арбитражном суде Омской области признали обоснованным, равно как и представленные расчеты неосновательного обогащения.