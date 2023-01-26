Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска

26 января 2023, 05:22
Фото: 1MI
Иллюстрация
Восьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу от творческой организации и апелляционную жалобу не удовлетворил.

В Восьмом арбитражном апелляционном суде 24 января вынесли решение по жалобе регионального отделения «Союза художников России» на вердикт, предполагающий выселение творческой организации из двух помещений, расположенных в центре Омска.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области «о взыскании суммы неосновательного обогащения, истребовании нежилых помещений» к региональному отделению «Союза художников России». Речь шла о двух нежилых помещениях: в доме № 10 по улице Ленина и в доме № 28а по улице Лермонтова. Истец настаивал не только на возврате арендуемых площадей, но и взыскании суммы неосновательного обогащения в объеме свыше 3 миллионов рублей. Требования истца в Арбитражном суде Омской области признали обоснованным, равно как и представленные расчеты неосновательного обогащения.

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции и апелляционную жалобу не удовлетворил.

#Евгений Игишев#Арбитражный суд#Решение суда#Судебное решение#Город#Омск
Подпишитесь
Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска
Сегодня, 04:58
Александр Антропенко займется реконструкцией завода зольного кирпича в Омске
Сегодня, 03:40
Снова Шишовы, снова Сочи: преемнику «Мостовика» пришлось идти в суд из-за контракта
Вчера, 10:29
Правительство Омской области продает дом на колесах за 3,6 миллиона рублей
Сегодня, 03:28
Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников
Вчера, 07:00
Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Сегодня, 04:47