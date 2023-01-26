Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Silverado: объемы импорта смартфонов и стиральных машин в РФ восстановлены до прежних

Сегодня, 16:17
Особая перестройка поставок техники позволила привести показатели импорта практически к докризисному уровню. РБК поделились этими данными. исходя из информации доклада НКО Silverado Policy Accelerator (США).

Воспользовавшиеся ситуацией Беларусь, КНР и Турция увеличили экспорт товаров в РФ до уровней, превышающих те, что были до начала СВО.

Поэтому такие товары, как бытовая техника, электронные гаджеты и легковые машины в России по-прежнему доступны, пишет Russian.rt.com.

Не секрет, что ряд государств как часть логистических цепочек сейчас представляют собой перевалочные пункты для реэкспорта данных грузов в РФ.

В начале текущего месяца представители правительства России заявили о продлении  до конца этого года упрощенного порядка ввоза электронной техники в РФ.

Подпишитесь
«А что там будет утрачено?»: Фадина о законе, касающемся сокрытия депутатских доходов
Сегодня, 10:49
Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска
Сегодня, 04:58
«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска
Сегодня, 05:22
Пригожин хочет запретить людям обсуждать бывшие преступления бойцов из ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 09:54
Вводят в заблуждение. Добровольную страховку в квитанциях омичей признали незаконной
Сегодня, 04:04
Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Сегодня, 04:47