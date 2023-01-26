Silverado: объемы импорта смартфонов и стиральных машин в РФ восстановлены до прежних

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Воспользовавшиеся ситуацией Беларусь, КНР и Турция увеличили экспорт товаров в РФ до уровней, превышающих те, что были до начала СВО.
Поэтому такие товары, как бытовая техника, электронные гаджеты и легковые машины в России по-прежнему доступны, пишет Russian.rt.com.
Не секрет, что ряд государств как часть логистических цепочек сейчас представляют собой перевалочные пункты для реэкспорта данных грузов в РФ.
В начале текущего месяца представители правительства России заявили о продлении до конца этого года упрощенного порядка ввоза электронной техники в РФ.