Ночь перед 28 января будет теплее: от -6 до -11, уже без метели, но снег местами пойдет плотнее. Сохранится такая погода весь день, с таким же ветром со скоростью 7-12 м/с. Температуру воздуха на субботний день обещают, как и в пятницу, от -3 до -8.