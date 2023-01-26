Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Красивая метелица, легкий снежок и мягкая облачность с прояснениями — самое время прогуляться или хотя бы выглянуть из окна. Зима не часто балует омичей хорошей погодой на выходных. Но, с 27 по 29 января включительно, «братец Январь» будет прощаться с омичами вежливо.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни и ночи ветер будет юго-западный, стабильно ожидается облачность с прояснениями.
В ночь на 27 января температура воздуха будет от -7 до -17 при прояснениях. Снег ночью и на день ожидается только местами и небольшой, но также местами прогнозируют метель. И ветер будет 8-13 м/с. Температуру на день пятницы обещают от -3 до -8.
Ночь перед 28 января будет теплее: от -6 до -11, уже без метели, но снег местами пойдет плотнее. Сохранится такая погода весь день, с таким же ветром со скоростью 7-12 м/с. Температуру воздуха на субботний день обещают, как и в пятницу, от -3 до -8.
В ночь перед 29 января чуть похолодает, ожидается от -6 до -11, а при прояснениях до -16 градусов. Снег снова станет падать тише. На день воскресенья передают от -6 до -11 градусов, снег ожидается только местами, а ветер еще поутихнет до скорости в 5-10 м/с.
Атмосферное давление ближайшие двое суток мучить метеозависимых людей не будет, падать начнет днем субботы, а обратно в рост двинется днем в воскресенье.