Россиянам объяснили, как противостоять бытовым манипуляциям

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
При этом, как пояснил Шашлов, в ход идут самые «некрасивые» приемы. Одним из таких приемов является тактический гнев, который нередко используется для управления теми, кто слабее или находится в зависимом положении, пишут «Известия».
По словам эксперта, цель тактических приступов гнева — именно страх, поэтому этот прием не работает в отношении тех, кто сильнее. Агрессор хочет, чтобы его боялись до такой степени, чтобы отказаться от каких-то важных вещей, мыслей, желаний или действий в угоду ему.
Шашлов отметил, что противостоять нападкам со стороны манипулятора можно несколькими путями. Например, демонстративно не общаться с агрессором — не отвечать ему, не реагировать на нападки, по возможности развернуться и уйти.
Также можно попробовать сбить такого человека с толку, заявив что-нибудь абсурдное, вроде: «Зря вы на меня кричите, ведь в Чикаго пошел дождь». И пока оппонент будет соображать, к чему вы это ему сказали, его боевой настрой сойдет на нет.
И наконец, можно воззвать к разуму манипулятора, предложив спокойно обсудить все разногласия. Однако последний вариант может сработать только в случае, если агрессор является в целом адекватным человеком, подчеркнул специалист.
Таким образом, главное при разговоре с манипулятором — показать, что вы его не боитесь. При этом Павел Шашлов отметил, что все три приема сработают только в том случае, если агрессия показная, и манипулятор сознательно ее использует. Если же приступы гнева настоящие, то единственное, что остается делать, это бежать от таких людей как можно дальше, подытожил эксперт.