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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:48

Россиянам объяснили, как противостоять бытовым манипуляциям

26 января 2023, 09:02
Фото: 1MI
Эксперт по коммуникациям Павел Шашлов рассказал, что вопреки расхожему мнению, бытовые манипуляции — это не только попытки заставить другого человека что-то сделать, но и стремление обставить все таким образом, чтобы жертва сама захотела повести себя нужным манипулятору образом.

При этом, как пояснил Шашлов, в ход идут самые «некрасивые» приемы. Одним из таких приемов является тактический гнев, который нередко используется для управления теми, кто слабее  или находится в зависимом положении, пишут «Известия».

По словам эксперта, цель тактических приступов гнева — именно страх, поэтому этот прием не работает в отношении тех, кто сильнее. Агрессор хочет, чтобы его боялись до такой степени, чтобы отказаться от каких-то важных вещей, мыслей, желаний или действий в угоду ему. 

Шашлов отметил, что противостоять нападкам со стороны манипулятора можно несколькими путями. Например, демонстративно не общаться с агрессором — не отвечать ему, не реагировать на нападки, по возможности развернуться и уйти.

Также можно попробовать сбить такого человека с толку, заявив что-нибудь абсурдное, вроде: «Зря вы на меня кричите, ведь в Чикаго пошел дождь». И пока оппонент будет соображать, к чему вы это ему сказали, его боевой настрой сойдет на нет.

И наконец, можно воззвать к разуму манипулятора, предложив спокойно обсудить все разногласия. Однако последний вариант может сработать только в случае, если агрессор является в целом адекватным человеком, подчеркнул специалист.

Таким образом, главное при разговоре с манипулятором — показать, что вы его не боитесь. При этом Павел Шашлов отметил, что все три приема сработают только в том случае, если агрессия показная, и манипулятор сознательно ее использует. Если же приступы гнева настоящие, то единственное, что остается делать, это бежать от таких людей как можно дальше, подытожил эксперт.

#Общество
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