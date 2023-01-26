Россиянам объяснили, как противостоять бытовым манипуляциям

Таким образом, главное при разговоре с манипулятором — показать, что вы его не боитесь. При этом Павел Шашлов отметил, что все три приема сработают только в том случае, если агрессия показная, и манипулятор сознательно ее использует. Если же приступы гнева настоящие, то единственное, что остается делать, это бежать от таких людей как можно дальше, подытожил эксперт.