Реконструкция троллейбусного депо, нерабочее оборудование из Китая и ДТП с трактором

В конце 2022 года в медучреждение поставили видеоэндоскопическую систему, которая обошлась в 2,6 млн рублей. Позже выяснилось, что гарантийный талон оказался фиктивным, а в документах есть проблемы с лицензией. Высока вероятность, что сама видеоэндоскопическая система является поддельной. Уголовное дело завели за использование заведомо подложного гарантийного талона на медицинское оборудование.