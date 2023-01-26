Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Реконструкция троллейбусного депо, нерабочее оборудование из Китая и ДТП с трактором

26 января 2023, 14:08
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске проведут реконструкцию троллейбусного депо

На Левом берегу планируют до конца года реконструировать троллейбусное депо. Сумма муниципального контракта составила 295,5 миллионов рублей. Деньги были получены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Комплексные работы коснуться восстановления контактной сети в корпусах и на территории, а также строительства отдельно стоящей мойки и организации системы оборотного водоснабжения.

До конца года в Омске планируют реконструировать троллейбусное депо на Левом берегу
Узнать подробнее

Новость № 2. Омская больница получила нерабочее оборудование из Китая

В конце 2022 года в медучреждение поставили видеоэндоскопическую систему, которая обошлась в 2,6 млн рублей. Позже выяснилось, что гарантийный талон оказался фиктивным, а в документах есть проблемы с лицензией. Высока вероятность, что сама видеоэндоскопическая система является поддельной. Уголовное дело завели за использование заведомо подложного гарантийного талона на медицинское оборудование.

Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Узнать подробнее

Новость № 3. Завершено расследование уголовного дела, где в ДТП с трактором погибло 4 человека

18 августа 2022 года на 146 км автодороги «с. Седельниково — р. п. Муромцево — г. Омск» около 21:40 произошло ДТП по вине водителя трактора. Обвиняемый нарушил правила дорожного движения и управлял трактором с прицепом без габаритных огней. Также у мужчины не оказалась прав. 4 пассажира легковой машины скончались, водители и двое детей получили травмы.

Без огней. Расследование уголовного дела о ДТП с трактором завершено
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Происшествие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#ДТП
Подпишитесь
«А что там будет утрачено?»: Фадина о законе, касающемся сокрытия депутатских доходов
Сегодня, 10:49
Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска
Сегодня, 04:58
«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска
Сегодня, 05:22
Пригожин хочет запретить людям обсуждать бывшие преступления бойцов из ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 09:54
Вводят в заблуждение. Добровольную страховку в квитанциях омичей признали незаконной
Сегодня, 04:04
Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Сегодня, 04:47