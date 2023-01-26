Реконструкция троллейбусного депо, нерабочее оборудование из Китая и ДТП с трактором

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Новость № 1. В Омске проведут реконструкцию троллейбусного депо
На Левом берегу планируют до конца года реконструировать троллейбусное депо. Сумма муниципального контракта составила 295,5 миллионов рублей. Деньги были получены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Комплексные работы коснуться восстановления контактной сети в корпусах и на территории, а также строительства отдельно стоящей мойки и организации системы оборотного водоснабжения.
Новость № 2. Омская больница получила нерабочее оборудование из Китая
В конце 2022 года в медучреждение поставили видеоэндоскопическую систему, которая обошлась в 2,6 млн рублей. Позже выяснилось, что гарантийный талон оказался фиктивным, а в документах есть проблемы с лицензией. Высока вероятность, что сама видеоэндоскопическая система является поддельной. Уголовное дело завели за использование заведомо подложного гарантийного талона на медицинское оборудование.
Новость № 3. Завершено расследование уголовного дела, где в ДТП с трактором погибло 4 человека
18 августа 2022 года на 146 км автодороги «с. Седельниково — р. п. Муромцево — г. Омск» около 21:40 произошло ДТП по вине водителя трактора. Обвиняемый нарушил правила дорожного движения и управлял трактором с прицепом без габаритных огней. Также у мужчины не оказалась прав. 4 пассажира легковой машины скончались, водители и двое детей получили травмы.