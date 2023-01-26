Разрешение на посещение заповедных мест ЯНАО теперь можно получить онлайн

Для того, чтобы оформить разрешение на посещение природных территорий с особым режимом охраны, следует заполнить заявление, а затем выбрать маршрут передвижения. Разрешение будет выслано на электронную почту пользователя. При входе на территорию природного парка или заказника достаточно будет показать на своем смартфоне QR-код этого документа.