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Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Разрешение на посещение заповедных мест ЯНАО теперь можно получить онлайн

Сегодня, 17:00
В регионе запустили тестирование сервиса по выдаче в онлайн-режиме разрешений для входа на особо охраняемые природные территории.

Онлайн-сервис появился на сайте Единой картографической системы ЯНАО. Желающим получить доступ к сервису необходимо войти в учетную запись портала «Госуслуги», пишет INFOX.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы губернатора округа.

Для того, чтобы оформить разрешение на посещение природных территорий с особым режимом охраны, следует заполнить заявление, а затем выбрать маршрут передвижения. Разрешение будет выслано на электронную почту пользователя. При входе на территорию природного парка или заказника достаточно будет показать на своем смартфоне QR-код этого документа.

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