Путин: Идея проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи - правильная

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Впрочем, Владимир Путин положительно оценил предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, проведенный в Сочи в 2017 году, и напомнил, что вышеупомянутый проект удался, «несмотря на крымские события 2014 года». Об этом информирует ТАСС.
"Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим", – добавил президент.
При этом Путин напомнил, что не все зависит от намерений руководства страны. По его мнению, многое решают участники, международные организации. Хотя именно такие события объединяют людей и, как правило, проходят с позитивными результатами, заключил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поддержка региональных властей в организации подобного мероприятия особенно важна, однако он призвал не забывать о необходимости наладить контакты с соответствующими международными структурами и задействовать возможности федерального центра.
Глава государства отметил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на весьма высоком уровне, с присущим ей одной блеском. «Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», – подытожил он, пообещав привлечь к организации события и саму девушку, которая выразила желание поработать волонтером на фестивале.