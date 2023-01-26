Путин: Идея проведения Всемирного фестиваля студентов и молодежи - правильная

При этом Путин напомнил, что не все зависит от намерений руководства страны. По его мнению, многое решают участники, международные организации. Хотя именно такие события объединяют людей и, как правило, проходят с позитивными результатами, заключил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поддержка региональных властей в организации подобного мероприятия особенно важна, однако он призвал не забывать о необходимости наладить контакты с соответствующими международными структурами и задействовать возможности федерального центра.