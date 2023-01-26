Пушков: В РФ не поднимают вопрос о налогах для глобальных ИТ-компаний

По словам Алексея Пушкова, главы комиссии Совфеда по инфополитике и взаимодействию со СМИ, сегодня не поднимается вопрос об установлении налогообложения для интернет-компаний, которые работают в РФ.