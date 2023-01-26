Пушков: В РФ не поднимают вопрос о налогах для глобальных ИТ-компаний

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
По данным ТАСС, в своем заявлении Пушков объяснил, что в сравнении с прошлым разом, когда данный вопрос рассматривался около полутора лет назад, ситуация претерпела значительные изменения. В России вели полноценную деятельность интернет-корпорации, в частности, Google. выходивший на доход в 144 млрд рублей.
Пушков отметил, что после запрета или ухода ряда компаний российского рынка, налогооблагаемая база значительно сократилась, пишет Russian.rt.com.
Известно, что в Иннополисе была продлена до 31 декабря 2025 года налоговая ставка для предприятий сферы ИТ и представителей бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения.