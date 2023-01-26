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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Пушков: В РФ не поднимают вопрос о налогах для глобальных ИТ-компаний

Сегодня, 16:32
По словам Алексея Пушкова, главы комиссии Совфеда по инфополитике и взаимодействию со СМИ, сегодня не поднимается вопрос об установлении налогообложения для интернет-компаний, которые работают в РФ.

По данным ТАСС, в своем заявлении Пушков объяснил, что в сравнении с прошлым разом, когда данный вопрос рассматривался около полутора лет назад, ситуация претерпела значительные изменения. В России вели полноценную деятельность интернет-корпорации, в частности, Google. выходивший на доход в 144 млрд рублей.

Пушков отметил, что после запрета или ухода ряда компаний  российского рынка, налогооблагаемая база значительно сократилась, пишет Russian.rt.com.

Известно, что в Иннополисе была продлена до 31 декабря 2025 года налоговая ставка для предприятий сферы ИТ и представителей бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения.

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