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Пригожин хочет запретить людям обсуждать бывшие преступления бойцов из ЧВК «Вагнер»

26 января 2023, 09:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Преступления омичей хотят прибрать из публичного обсуждения под «ковер» нового закона

О бывших зеках или хорошо, или ничего. Евгений Пригожин попросил Госдуму ввести статью за дискредитацию всех участников СВО, в том числе, бывших заключенных.

24 января главное лицо ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с просьбой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с законотворческим предложением. Просьбу опубликовали в телеграмм-канале «Кепка Пригожина».

В обращении к Володину Пригожин попросил рассмотреть возможность срочного внесения в УК РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». Чтобы в рамках закона запретить публичные действия и публикации негативного характера в адрес всех добровольцев-участников СВО, а также предотвратить распространение сведений об их прошлых правонарушениях.

За нарушение статьи Пригожин предлагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Такую меру он считает необходимой для консолидации общества, и чтобы в подразделениях не падал боевой дух из-за осуждения со стороны гражданских.

Аргументирует он это тем, что некоторые СМИ, блогеры и создатели контента в телеграм-каналах выискивают негативную информацию о добровольцах, чтобы выставить их злодеями и преступниками, людьми «второго сорта». А это, по словам Пригожина, помогает врагам государства.

«Вниманию всех любителей похайповать. Основное в моем обращении к Председателю Государственной Думы РФ  Володину Вячеславу Викторовичу — это наказание за дискредитацию всех добровольцев-участников СВО из рядового и младшего командного состава», — почти сразу опубликовали на канале разъяснение Евгения Пригожина.

В письме-обращении он и впрямь, отмечал, что предлагает запретить обсуждения рядового состава и младшего командования, а для высоких командиров оставить возможность ответить за возможные прегрешения, в том числе, на поле общественного обсуждения. 

Не вполне понятно, как работникам СМИ удастся маневрировать в предлагаемых рамках. Допустим, некий омич отнял жизни у других людей. После отправился добровольцем в зону СВО, а через некоторое время, искупив свою вину перед обществом, снова совершил преступление. Насколько правомерно в таком случае будет сообщить, что преступник является рецидивистом — остается загадкой. Также неясно, как быть в таких ситуациях судьям, поскольку рецидив является отягчающим обстоятельством для многих статей. А вынесение повторного приговора будет, несомненно, критикой человека за прошлые преступления.

#Дарья Зыкова#Омск#Госдума#Спецоперация#Добровольцы#Омские заключенные#Общество#Новости#Омская область#Россия#Евгений Пригожин#Вячеслав Володин#Военные
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