Пригожин хочет запретить людям обсуждать бывшие преступления бойцов из ЧВК «Вагнер»

В письме-обращении он и впрямь, отмечал, что предлагает запретить обсуждения рядового состава и младшего командования, а для высоких командиров оставить возможность ответить за возможные прегрешения, в том числе, на поле общественного обсуждения.



Не вполне понятно, как работникам СМИ удастся маневрировать в предлагаемых рамках. Допустим, некий омич отнял жизни у других людей. После отправился добровольцем в зону СВО, а через некоторое время, искупив свою вину перед обществом, снова совершил преступление. Насколько правомерно в таком случае будет сообщить, что преступник является рецидивистом — остается загадкой. Также неясно, как быть в таких ситуациях судьям, поскольку рецидив является отягчающим обстоятельством для многих статей. А вынесение повторного приговора будет, несомненно, критикой человека за прошлые преступления.