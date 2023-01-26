Правительство Омской области продает дом на колесах за 3,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
С 27 января начнется электронный аукцион по продаже дома на колесах, принадлежащего правительству Омской области. Лот размещен на сайте по продаже государственного и муниципального имущества. Стартовая цена — 3,6 млн рублей, а шаг аукциона составляет 180 тысяч.
«Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 24 января 2023 года», — говорится на сайте аукциона.
Транспортное средство Mercedes 616 CDI Camper Carthago — автомобиль с 20-летним пробегом — это так называемый дом на колесах. Ранее его использовали Дорожное ремонтно-строительное управлением № 4, Центр учета и содержания собственности Омской области, Омский академический театр драмы.
Дом на колесах выставляют на продажу далеко не в первый раз. Так, например, год назад автомобиль также пытались продать. При этом цена лоты была выше на 200 тысяч рублей.
Заявки на торги принимаются до 22 февраля 2023 года, сама процедура намечена на 2 марта текущего года.