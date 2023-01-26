Политолог: поставки западного вооружения не помогут украинской армии одержать победу

Политолог подчеркивает, что в различные эпохи военных действий часто можно было наблюдать события, проводящиеся конспиративно. И в сложившейся на данный момент ситуации такое исключать нельзя. Руководство европейских стран сейчас открыто заявляет, что вопрос в отношении России и Украины придется решать на поле боя и для этого хороши все средства. Михайленко предполагает, что серьезное вооружение может передаваться украинской стороне тайно.