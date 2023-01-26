Политолог: поставки западного вооружения не помогут украинской армии одержать победу

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Как сообщает pravda.ru, сложившуюся ситуацию прокомментировал политический эксперт Александр Михайленко.
Аналитик не исключает, что Запад намерен подключить к военному противостоянию множество своих возможностей, так как конфликт уже нельзя считать российско-украинским – фактически, это война России с Западом.
Политолог подчеркивает, что в различные эпохи военных действий часто можно было наблюдать события, проводящиеся конспиративно. И в сложившейся на данный момент ситуации такое исключать нельзя. Руководство европейских стран сейчас открыто заявляет, что вопрос в отношении России и Украины придется решать на поле боя и для этого хороши все средства. Михайленко предполагает, что серьезное вооружение может передаваться украинской стороне тайно.
Собеседник издания также оценил вероятность возможного готовящегося наступления ВСУ с политической точки зрения.
Он отметил, что даже если Запад передаст Украине еще 20, даже 200 танков и пять самолетов, на соотношение сил это кардинально не повлияет. Поэтому наступление в ближайшее время маловероятно.