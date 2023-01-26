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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Политолог: поставки западного вооружения не помогут украинской армии одержать победу

26 января 2023, 14:48
Фото: pxhere.com
Возможно ли такое, что последние новости о передаче западных танков и самолетов Украине являются информационным шумом, а в реальности иностранное вооружение уже давно находится на территории страны? Вопрос, скрывается ли за этим скорое наступление ВСУ, сейчас беспокоит многих.

Как сообщает pravda.ru, сложившуюся ситуацию прокомментировал политический эксперт Александр Михайленко.

 

Аналитик не исключает, что Запад намерен подключить к военному противостоянию множество своих возможностей, так как конфликт уже нельзя считать российско-украинским – фактически, это война России с Западом.

 

Политолог подчеркивает, что в различные эпохи военных действий часто можно было наблюдать события, проводящиеся конспиративно. И в сложившейся на данный момент ситуации такое исключать нельзя. Руководство европейских стран сейчас открыто заявляет, что вопрос в отношении России и Украины придется решать на поле боя и для этого хороши все средства. Михайленко предполагает, что серьезное вооружение может передаваться украинской стороне тайно.

 

Собеседник издания также оценил вероятность возможного готовящегося наступления ВСУ с политической точки зрения.

 

Он отметил, что даже если Запад передаст Украине еще 20, даже 200 танков и пять самолетов, на соотношение сил это кардинально не повлияет. Поэтому наступление в ближайшее время маловероятно.

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