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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

По данным Омскстата средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей

26 января 2023, 13:43
Фото: Город55
По данным на ноябрь 2022 года.

Омскстат предоставил информацию об уровне средней заработной платы в Омской области.  Статистики подсчитали, что в ноябре 2022 года средняя зарплата составила 48 645 рублей.

Аналитики в отчете сообщают, что в регионе идет увеличение заработной платы. За месяц зарплата выросла на 2,3%. Средний показатель заработной платы в октябре прошлого года составил — 47 568 рублей, а в сентябре — 45 363 рублей.

За 2022 год в Омске номинальная заработная плата увеличилась на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.

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#Ксения Карагодина#Зарплата#Общество#Город#Заработная плата#Новости#Статистика#Омск#Омская область
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