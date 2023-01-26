По данным Омскстата средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Омскстат предоставил информацию об уровне средней заработной платы в Омской области. Статистики подсчитали, что в ноябре 2022 года средняя зарплата составила 48 645 рублей.
Аналитики в отчете сообщают, что в регионе идет увеличение заработной платы. За месяц зарплата выросла на 2,3%. Средний показатель заработной платы в октябре прошлого года составил — 47 568 рублей, а в сентябре — 45 363 рублей.
За 2022 год в Омске номинальная заработная плата увеличилась на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.