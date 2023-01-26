Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Процедура ликвидации одного из омских муниципальных предприятий перешла в решающую фазу. Как стало известно из открытых данных, городское кадастровое бюро «Земля и недвижимость» будет исключено из Единого госреестра юридических лиц в связи с «заявлением физического лица о недостоверности сведений о нем». Это физлицо — глава ликвидационной комиссии, который и является сейчас формальным руководителем МУПа.
Ликвидационная комиссия была создана еще в 2018 году. Возглавил ее тогдашний вице-мэр и директор департамента имущественных отношений Денис Денежкин. В январе 2019 года Денежкин ушел в отставку, позже его судили за превышение должностных полномочий, но при этом теоретически он до сих пор возглавляет МУП. По-видимому, налоговая решила, наконец, навести порядок в этом вопросе.
Никакой хозяйственной деятельности в последнее время «Земля и недвижимость», судя по всему, не ведет. Известно, что в октябре компании «Омск РТС» удалось отсудить у МУПа 31 тысячу рублей старого долга. Официально кадастровое бюро прописано на Красном Пути, в одном здании с «Территорией милосердия», турагентством «Баунти» и Всероссийским обществом инвалидов.