Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска

Ликвидационная комиссия была создана еще в 2018 году. Возглавил ее тогдашний вице-мэр и директор департамента имущественных отношений Денис Денежкин. В январе 2019 года Денежкин ушел в отставку, позже его судили за превышение должностных полномочий, но при этом теоретически он до сих пор возглавляет МУП. По-видимому, налоговая решила, наконец, навести порядок в этом вопросе.