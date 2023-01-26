Омский педофил со стажем вновь отправился в колонию за насилие и детское порно

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Омский областной суд огласил приговор по уголовному делу Сергея Б., который уже не в первый раз оказывается на скамье подсудимых за насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними мальчиками. В это раз к ним добавились и съемки детского порно.
«По версии следствия и суда, подсудимый уже был судим за сексуальное насилие в отношении детей, и пробыл в местах лишения свободы 9 лет. После отбытия наказания в 2020-2021 годах вновь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, а также снимал эти действия на видеокамеру», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Первый раз Сергей Б. угодил в колонию в 2010 году. Тогда суд признал его виновным в сексуальном насилии на тремя несовершеннолетними мальчиками. Первый эпизод был датирован еще 2005 годом, а жертвой стал 6-летний ребенок. Позже в 2008 и 2009 годах педофил надругался над 12 и 13-летними подростками.
Теперь же судья областного суда приговорил Сергея Б. к 20 одам колонии строгого режима, лишил его права на протяжении 10 лет после освобождения заниматься деятельностью по обучению и воспитанию детей, а также постановил отправить осужденного на принудительное лечение у врача психиатра в амбулаторных условиях.