Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Омский педофил со стажем вновь отправился в колонию за насилие и детское порно

26 января 2023, 13:02
Фото: 1MI
Иллюстрация
На этот раз подсудимый получил 20 лет строго режима и принудительное психиатрическое лечение.

Омский областной суд огласил приговор по уголовному делу Сергея Б., который уже не в первый раз оказывается на скамье подсудимых за насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними мальчиками. В это  раз к ним добавились и съемки детского порно.

«По версии следствия и суда, подсудимый уже был судим за сексуальное насилие в отношении детей, и пробыл в местах лишения свободы 9 лет. После отбытия наказания в 2020-2021 годах вновь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, а также снимал эти действия на видеокамеру», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Первый раз Сергей Б. угодил в колонию в 2010 году. Тогда суд признал его виновным в сексуальном насилии на тремя несовершеннолетними мальчиками. Первый эпизод был датирован еще 2005 годом, а жертвой стал 6-летний ребенок. Позже в 2008 и 2009 годах педофил надругался над 12 и 13-летними подростками.

Теперь же судья областного суда приговорил Сергея Б. к 20 одам колонии строгого режима, лишил его права на протяжении 10 лет после освобождения заниматься деятельностью по обучению и воспитанию детей, а также постановил отправить осужденного на принудительное лечение у врача психиатра в амбулаторных условиях.

#Василий Попов#ЧП#Педофил#Дети#Суд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
«А что там будет утрачено?»: Фадина о законе, касающемся сокрытия депутатских доходов
Сегодня, 10:49
Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска
Сегодня, 04:58
«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска
Сегодня, 05:22
Пригожин хочет запретить людям обсуждать бывшие преступления бойцов из ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 09:54
Вводят в заблуждение. Добровольную страховку в квитанциях омичей признали незаконной
Сегодня, 04:04
Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Сегодня, 04:47