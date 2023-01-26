Омский педофил со стажем вновь отправился в колонию за насилие и детское порно

Первый раз Сергей Б. угодил в колонию в 2010 году. Тогда суд признал его виновным в сексуальном насилии на тремя несовершеннолетними мальчиками. Первый эпизод был датирован еще 2005 годом, а жертвой стал 6-летний ребенок. Позже в 2008 и 2009 годах педофил надругался над 12 и 13-летними подростками.