Омский аэропорт оказался не виноват в кружении лайнера над городом 21 января

21 января лайнер из Москвы от компании «Сибирь» не смог с первого раза приземлиться в омском аэропорту. Он уже коснулся взлетной полосы, но вновь поднялся в воздух, чтобы сделать круг. Командир объявил пассажирам по громкой связи, что полоса для посадки оказалась занята неким препятствием, как сообщали «Коммерческие вести».