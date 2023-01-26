Омский аэропорт оказался не виноват в кружении лайнера над городом 21 января

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
21 января лайнер из Москвы от компании «Сибирь» не смог с первого раза приземлиться в омском аэропорту. Он уже коснулся взлетной полосы, но вновь поднялся в воздух, чтобы сделать круг. Командир объявил пассажирам по громкой связи, что полоса для посадки оказалась занята неким препятствием, как сообщали «Коммерческие вести».
25 января компания «Омский аэропорт» потребовала у СМИ, распространивших эту информацию, законного опровержения, поскольку сведения командира не соответствовали действительности. Опровергаем.
Внутреннее расследование показало, что диспетчерам Омского Центра Организации воздушного движения экипаж сообщил совсем другую причину ухода на второй круг, нежели пассажирам, а именно — нестабилизированный заход на посадку. Сама же взлетно-посадочная полоса была полностью готова к посадке рейса С7 2563.
Выяснилось, что уход на второй круг был необходим для исправления внештатной ситуации, но ситуация эта с работой аэропорта никак не связана.