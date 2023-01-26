Омские торговые комплексы массово выставили на продажу в одно время

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В разных районах Омска выставили на продажу крупные торговые комплексы.
«Новый Омск» нашел самый дорогой объект из всех представленных. Это оказалась пристройка к ТК «На Бархатовой», которая стоит 260 миллионов рублей и находится рядом с дорогой. Торговый центр имеет четыре этажа общей площадью 3,8 тысяч кв. метров. В ТЦ есть фитнес-центр, продуктовый супермаркет, магазины одежды и ломбард. Владелец сообщил, что ежемесячная прибыль составляет 2,2 млн рублей, а окупаемость вложений оценил в десять лет.
Далее идет торговый комплекс на улице 70 лет Октября стоимостью — 185 миллионов рублей. Площадь здания 1,5 тыс. кв. м. В нем расположен супермаркет, а также шоу-румы одежды. В нем доход в месяц составляет 1,5 миллиона рублей. Окупаемость около десяти лет.
За 105 миллионов рублей продают отдельно стоящий торговый комплекс на проспекте Мира. Здание имеет один этаж и парковку на 50 автомобилей. Площадь объекта — 1,5 тыс. кв. м. Срок окупаемости рассчитан на десять лет.