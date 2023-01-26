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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:54

Омские торговые комплексы массово выставили на продажу в одно время

26 января 2023, 15:51
Фото: Город55
Объявления появились на нескольких сайтах недвижимости.

В разных районах Омска выставили на продажу крупные торговые комплексы. 

«Новый Омск» нашел самый дорогой объект из всех представленных. Это оказалась пристройка к ТК «На Бархатовой», которая стоит 260 миллионов рублей и находится рядом с дорогой.  Торговый центр имеет четыре этажа общей площадью 3,8 тысяч кв. метров. В ТЦ есть фитнес-центр, продуктовый супермаркет, магазины одежды и ломбард. Владелец сообщил, что ежемесячная прибыль составляет 2,2 млн рублей, а окупаемость вложений оценил в десять лет.

Фото: Циан (скриншот объявления)

Далее идет торговый комплекс на улице 70 лет Октября стоимостью — 185 миллионов рублей. Площадь здания 1,5 тыс. кв. м. В нем расположен супермаркет, а также шоу-румы одежды. В нем доход в месяц составляет 1,5 миллиона рублей. Окупаемость около десяти лет.

Фото: Циан (скриншот объявления)

За 105 миллионов рублей продают отдельно стоящий торговый комплекс на проспекте Мира. Здание имеет один этаж и парковку на 50 автомобилей. Площадь объекта — 1,5 тыс. кв. м. Срок окупаемости рассчитан на десять лет.

Фото: Циан (скриншот объявления)
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#Ксения Карагодина#Продажа#Тц#Общество#Город#Продажи#Новости#Омск#Омская область
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