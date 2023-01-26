Омские торговые комплексы массово выставили на продажу в одно время

«Новый Омск» нашел самый дорогой объект из всех представленных. Это оказалась пристройка к ТК «На Бархатовой», которая стоит 260 миллионов рублей и находится рядом с дорогой. Торговый центр имеет четыре этажа общей площадью 3,8 тысяч кв. метров. В ТЦ есть фитнес-центр, продуктовый супермаркет, магазины одежды и ломбард. Владелец сообщил, что ежемесячная прибыль составляет 2,2 млн рублей, а окупаемость вложений оценил в десять лет.