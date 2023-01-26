Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Омичи развелись после 45 дней совместной жизни

26 января 2023, 10:28
Фото: Город55
52 года длился самый долгий брак.

26 января на пресс-конференции в Доме журналистов рассказали о самом коротком браке в Омске за 2022 год. Пара развелась всего после 45 дней после заключения брака. А 45 пар развелись спустя год совместной жизни, уточнила начальник управления записи актов гражданского состояния Наталья Биляченко.

Также есть и самый долгий брак — 52 года совместной жизни. Пара подала на развод сразу после золотой свадьбы.

Отметим, что 8577 детей остались на воспитании одного из родителей. В Омской области в возрасте 33-38 лет чаще всего мужчины подают на развод, а возраст женщин на момент решения разорвать семейные узы около 31-39 лет.

Сотрудники ЗАГСов работали на износ. Омичи побили рекорды по свадьбам и разводам
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#ЗАГС#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
«А что там будет утрачено?»: Фадина о законе, касающемся сокрытия депутатских доходов
Сегодня, 10:49
Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска
Сегодня, 04:58
«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска
Сегодня, 05:22
Пригожин хочет запретить людям обсуждать бывшие преступления бойцов из ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 09:54
Вводят в заблуждение. Добровольную страховку в квитанциях омичей признали незаконной
Сегодня, 04:04
Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Сегодня, 04:47