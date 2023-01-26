Омичи развелись после 45 дней совместной жизни

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
26 января на пресс-конференции в Доме журналистов рассказали о самом коротком браке в Омске за 2022 год. Пара развелась всего после 45 дней после заключения брака. А 45 пар развелись спустя год совместной жизни, уточнила начальник управления записи актов гражданского состояния Наталья Биляченко.
Также есть и самый долгий брак — 52 года совместной жизни. Пара подала на развод сразу после золотой свадьбы.
Отметим, что 8577 детей остались на воспитании одного из родителей. В Омской области в возрасте 33-38 лет чаще всего мужчины подают на развод, а возраст женщин на момент решения разорвать семейные узы около 31-39 лет.