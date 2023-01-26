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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:40

Омичи пожаловались в соцсетях на отказы водителей остановиться на прежней остановке

26 января 2023, 10:39
Фото: 1MI
иллюстрация
116 автобус на маршруте «Малунцева — Береговой» перестал останавливаться на одной из остановок около черты города. Омичи пожаловались в соцсетях на вынужденную необходимость идти до работы несколько километров по темноте.

В сообществе «Голос Омска» опубликовали жалобу от работников предприятий на проспекте Губкина. Омичи пожаловались на то, что автобус перестал останавливаться у остановочного пункта «Завод ОРЗ». 

«По маршруту Малунцева — Береговой, автобусы 116 перестали останавливаться на остановке Завод ОРЗ, так как снесли железную остановку и не чистят, все завалено снегом. Увозят до остановки Каучук. Приходится 2-3 км идти теперь до работы по темноте и ямам, а таять начнет, что будем делать, плавать по полю?», — воззвали к администрации Омска местные рабочие.

Под публикацией ответили и представители мэрии, и минтранса. Сообщили, что на маршруте поменялся перевозчик, но остановку из перечня не убрали, и новому перевозчику указано на необходимость останавливаться в положенных местах и выпускать людей. Также передали в ДЭУ Советского округа информацию о необходимости очистить остановку от снега.

Фото: скриншот сообщества Голос Омска

Отметим, линейка в сервисе 2 GIS показывает, что между остановками «Завод ОРЗ» и «Омский Каучук» около 200 метров, а никак не 2-3 км. Но шум подняли, и вроде все должны были остаться довольны реакцией ведомств, но попутно выяснились неожиданные подробности.

В комментарии пришла омичка, которой сообщали, будто в Береговом уже вывозят снег прямо сейчас, а тут, оказывается, что не вывозят. Еще и мэрия отписала, что в Береговом и Николаевке снег вывозят в преддверии паводков, а в настоящее время техника на улицах Химиков, Нефтезаводской и Мира. Возмущенная омичка явно осталась с ощущением, что ее обманули и обвинила сотрудников пресс-служб в отговорках.

Фото: скриншот сообщества Голос Омска
#Дарья Зыкова#Омск#Соцсети#Жалобы#Общественный транспорт#Пассажирский транспорт#Остановка#Уборка снега#Мэрия#Новости#Омская область#Общество#Город
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