Омичи пожаловались в соцсетях на отказы водителей остановиться на прежней остановке

В комментарии пришла омичка, которой сообщали, будто в Береговом уже вывозят снег прямо сейчас, а тут, оказывается, что не вывозят. Еще и мэрия отписала, что в Береговом и Николаевке снег вывозят в преддверии паводков, а в настоящее время техника на улицах Химиков, Нефтезаводской и Мира. Возмущенная омичка явно осталась с ощущением, что ее обманули и обвинила сотрудников пресс-служб в отговорках.