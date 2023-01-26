Омичи пожаловались в соцсетях на отказы водителей остановиться на прежней остановке

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В сообществе «Голос Омска» опубликовали жалобу от работников предприятий на проспекте Губкина. Омичи пожаловались на то, что автобус перестал останавливаться у остановочного пункта «Завод ОРЗ».
«По маршруту Малунцева — Береговой, автобусы 116 перестали останавливаться на остановке Завод ОРЗ, так как снесли железную остановку и не чистят, все завалено снегом. Увозят до остановки Каучук. Приходится 2-3 км идти теперь до работы по темноте и ямам, а таять начнет, что будем делать, плавать по полю?», — воззвали к администрации Омска местные рабочие.
Под публикацией ответили и представители мэрии, и минтранса. Сообщили, что на маршруте поменялся перевозчик, но остановку из перечня не убрали, и новому перевозчику указано на необходимость останавливаться в положенных местах и выпускать людей. Также передали в ДЭУ Советского округа информацию о необходимости очистить остановку от снега.
Отметим, линейка в сервисе 2 GIS показывает, что между остановками «Завод ОРЗ» и «Омский Каучук» около 200 метров, а никак не 2-3 км. Но шум подняли, и вроде все должны были остаться довольны реакцией ведомств, но попутно выяснились неожиданные подробности.
В комментарии пришла омичка, которой сообщали, будто в Береговом уже вывозят снег прямо сейчас, а тут, оказывается, что не вывозят. Еще и мэрия отписала, что в Береговом и Николаевке снег вывозят в преддверии паводков, а в настоящее время техника на улицах Химиков, Нефтезаводской и Мира. Возмущенная омичка явно осталась с ощущением, что ее обманули и обвинила сотрудников пресс-служб в отговорках.