Один из крупнейших букмекеров «1хСтавка» уйдет с рынка?

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Как сообщает издание «Версия», основатель Роман Семиохин сейчас находится за границей, а букмекера уже отключили от системы ЦУПИС, клиенты не могут пополнять счета. Судя по всему, компания не смогла замаскировать свои связи с нелегальной в России конторой «1xBet», деньги которой шли на поддержку кипрского здравоохранения и украинским вооруженным формированиям.
В январе клиенты букмекера «1хСтавка» забеспокоились: стало невозможно пополнить депозиты на лицевых счетах. Множество сообщений об этом появилось в интернете. В телеграм-канале букмекера сообщалось, что возникла такая проблема, но скоро она будет решена, представитель компании также обещал бонусы за проявленное терпение и понимание. Однако спустя несколько дней выяснилось, что невозможность пополнить счета не была связана с техническими неполадками. Оказалось, что «1хСтавку» отключили от системы, быть подключенным к которой в России по закону обязан каждый букмекер. Таким образом получается, что «1хСтавка» выпадает из правового поля и, вероятно, не сможет продолжать свою деятельность в России. С чем это может быть связано и какими могут оказаться последствия для одного из крупнейших букмекеров?
Череда скандалов
«1хСтавка» уже попадала в скандальные истории. И чаще всего это происходило из-за связей с конторой 1xBet, не имеющей лицензии на букмекерскую деятельность в России. Тем не менее, ставки в 1xBet принимаются, и именно «1хСтавка» считается «легальным зеркалом» этого подпольного букмекера, при этом отрицает связь с ним.
Летом 2022 года стало известно, что 1xBet пожертвовала миллион евро «на гуманитарную помощь Украине».
«Мы надеемся, что благодаря этим деньгам многие украинцы смогут получить срочную практическую поддержку», — сообщалось на сайте компании.
И хотя 1xBet называет себя «глобальной компанией» (зарегистрирована на Кипре), явно зеркальная связь с имеющей лицензию на деятельность в России букмекерской конторой «1хСтавка» (юрлицо — ООО «Ставка Ру») выдает ее российские корни (о которых, руководство предпочитает не распространяться). И в условиях СВО публичная финансовая поддержка Украины была особенно возмутительна.
Вызывает множество вопросов и собственно букмекерская деятельность компании. Если верить отзывам в интернете, у игроков часто возникают проблемы с выводом выигранных денег.
«При выводе средств на карту БК запросили верификацию аккаунта. Написал им на почту, они специально затягивая время и придумывая новые документы каждые 3 дня просили меня присылать: 1) фото паспорта, 2) фото карты, 3) выписку с карты, 5) фото паспорта человека на кого оформлена карта 6) договор с оператором сим-карты, 7) фото на фоне переписки с СБ держа в руках паспорт, 8) фото еще одной карты, с которой не пополнял счет уже давно и вообще отвязал от Цуписа, 9) выписку в формате пдф, 10) выписку в бумажном формате, 11) Фото ИНН, 12) скрин из ЛК налоговой. Мой аккаунт был создан уже лет как 5, я проходил полную верификацию, Цупис у меня полностью верифицирован с привязкой Госуслуг! Я очень часто играл и проиграл в БК очень большие деньги. Но только когда я начал выигрывать, они придумали такую вещь как „верификация“, чтобы как можно больше людей не смогли забрать свои деньги. Планирую писать на них заявление в прокуратуру и суд», — лишь один из множества подобных отзывов о букмекерской компании «1хСтавка» на профильных сайтах.
Стандартный ответ на жалобы — «верификация является стандартным моментом для всех игроков БК», а сроки ее прохождения «индивидуальны для каждого пользователя».
Следует добавить, что основатель конторы Роман Семиохин еще в 2020 году был объявлен в розыск как фигурант уголовного дела, возбужденного СУ СК РФ по Брянской области по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). По данным следствия, в результате незаконной игорной деятельности организованной группы в период с октября 2014 года по май 2019 года был извлечен доход в общей сумме более 63 млрд рублей. Эта цифра сопоставима с бюджетом всей Брянской области на тот период.
Похоже, что, глядя на все это, у регулятора уже просто лопнуло терпение. Не стоит также исключать появления новых уголовных дел по итогам такой неоднозначной деятельности букмекерской конторы.
Место пусто не бывает
Доля рынка, которую до последнего момента занимала «1хСтавка», экспертами индустрии азартных игр оценивается не менее чем в 10-12%. В случае исчезновения с рынка такого крупного игрока конкуренты будут рады поделить освободившийся сектор. Вероятно в ближайшее время мы увидим активизацию рекламных кампаний букмекеров в попытках перетянуть к себе «освободившуюся» аудиторию, а любители делать ставки будут спорить о том, с каким букмекером им будет выгоднее и безопаснее.