Один из крупнейших букмекеров «1хСтавка» уйдет с рынка?

«При выводе средств на карту БК запросили верификацию аккаунта. Написал им на почту, они специально затягивая время и придумывая новые документы каждые 3 дня просили меня присылать: 1) фото паспорта, 2) фото карты, 3) выписку с карты, 5) фото паспорта человека на кого оформлена карта 6) договор с оператором сим-карты, 7) фото на фоне переписки с СБ держа в руках паспорт, 8) фото еще одной карты, с которой не пополнял счет уже давно и вообще отвязал от Цуписа, 9) выписку в формате пдф, 10) выписку в бумажном формате, 11) Фото ИНН, 12) скрин из ЛК налоговой. Мой аккаунт был создан уже лет как 5, я проходил полную верификацию, Цупис у меня полностью верифицирован с привязкой Госуслуг! Я очень часто играл и проиграл в БК очень большие деньги. Но только когда я начал выигрывать, они придумали такую вещь как „верификация“, чтобы как можно больше людей не смогли забрать свои деньги. Планирую писать на них заявление в прокуратуру и суд», — лишь один из множества подобных отзывов о букмекерской компании «1хСтавка» на профильных сайтах.