«Нужно играть умно»: главный тренер омского «Авангарда» высказался о неудачах команды

Posted Вчера, 21:34
Published Вчера, 21:34
Modified Вчера, 21:35
Updated Вчера, 21:35
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал проигрыш команды в домашнем матче от челябинского «Трактора» и назвал основные причины последних поражений.
«Естественно, это не тот результат, к которому мы стремимся. Третью игру подряд мы играем только третий период так, как и должны играть, – с желанием, с азартом и с хорошим движением. Переиграл нас «Трактор» и в первом, и во втором периоде. Принимаем не те решения: во втором – очень мало в зоне атаки играем. Хотя, конечно, мы забили гол, вот только он нас не воодушевил, как мне показалось», – заявил Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции конференции.
Наставник «ястребов» заметил, что сейчас у команды просто наступил другой период и нужно найти из него выход.
«У всех команд бывают поражения. Естественно, когда выигрываем, то все довольны, все радуются, все здорово, все получается, – забиваем, побеждаем. Но теперь наступил другой этап, когда команда проигрывает, и нужно находить из этого выход. Надеюсь, что вместе с ребятами уже на следующую игру мы его найдем и ситуацию изменим», – пообещал Кравец.
Основной причиной уже третьего подряд поражения «Авангарда» главный тренер видит в неудовлетворительной работе звеньев.
«Причины, что очень трудно забиваем в последние игры, в первую очередь в слаженности звеньев. Когда тройка на все 100 или 200 процентов выкладывается, то все получается. Мне кажется, что и звено Найта, и Броадхерста сейчас играют ниже своих возможностей. Также хотелось бы больше борьбы от третьего и четвертого звена, а то мало «втыкаемся», не навязываем силовую борьбу и не заставляем соперника уставать. У каждого звена своя работа, и в сегодняшней игре ни одно из них ее не выполнило», – уверен тренер.
Высказался Михаил Кравец и о энергетике, которую должны показывать все без исключения игроки команды. Даже те, что просидели всю игру на скамейке.
«Нужно играть умно и понимать ситуацию, – делать что-то или нет. Оголтело идти на ворота, а потом получать выход 1 в 0 – это далеко не правильно. Главное – это исполнение своих обязанностей на поле. Нужно не думать: «А сколько я сегодня сыграл, сколько мне дали времени?», - а потом сидеть с негативом. Надо выходить и выполнять свою работу даже на 10 - 15 секунд. Если ты, конечно, хочешь играть в этой команде. Не надо сидеть кисляк – кисляком, нужна положительная энергия у всей команды. Это тоже немаловажно».
Напомним, 25 января «Авангард» на домашнем льду уступил «Трактору» со счетом 2:4 и довел серию поражений до трех.