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Не вернулся вовремя из отпуска. В Омске военнослужащего осудили на 5 лет условно

26 января 2023, 07:38
Фото: 1MI
Рядовой добровольно явился в военно-следственный отдел.

В пресс-службе военных судов сообщили, что омский гарнизонный военный суд 26 января вынес приговор рядовому Руслану Ахметову, который вовремя не вернулся в войсковую часть из отпуска. Суд назначил военнослужащему наказание -  5 лет 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

"Военнослужащий 12 июля не явился из отпуска на военную службу. 10 августа Ахметов добровольно явился в воинскую часть. 15 августа рядовой повторно на службу не явился и убыл в город Омск. 13 октября Ахметов добровольно явился в военный следственный отдел", - рассказали в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и в дальнейшем может быть оспорен любой из сторон.

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#Решение суда#Приговор суда#Военнослужащие#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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