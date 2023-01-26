Не вернулся вовремя из отпуска. В Омске военнослужащего осудили на 5 лет условно

В пресс-службе военных судов сообщили, что омский гарнизонный военный суд 26 января вынес приговор рядовому Руслану Ахметову, который вовремя не вернулся в войсковую часть из отпуска. Суд назначил военнослужащему наказание - 5 лет 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.