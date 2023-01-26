Не вернулся вовремя из отпуска. В Омске военнослужащего осудили на 5 лет условно

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В пресс-службе военных судов сообщили, что омский гарнизонный военный суд 26 января вынес приговор рядовому Руслану Ахметову, который вовремя не вернулся в войсковую часть из отпуска. Суд назначил военнослужащему наказание - 5 лет 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
"Военнослужащий 12 июля не явился из отпуска на военную службу. 10 августа Ахметов добровольно явился в воинскую часть. 15 августа рядовой повторно на службу не явился и убыл в город Омск. 13 октября Ахметов добровольно явился в военный следственный отдел", - рассказали в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил и в дальнейшем может быть оспорен любой из сторон.