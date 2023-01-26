Налоговую службу Челябинской области возглавит новый руководитель

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Как сообщает fedpress.ru, в ходе представления его губернатору области он был назван опытным, состоявшимся руководителем, прошедшим все стадии. И налоговая служба под его руководством в регионе станет работать лучше.
В налоговую службу Жеребцов пришел в 2006 году. До нового назначения он семь месяцев был исполняющим обязанности начальника налоговой службы по этой же Челябинской области.
У Жеребцова два высших образования, связанных с антикризисным управлением и юриспруденцией. При нем активно внедряется цифровизации, что делает службу понятнее и удобнее для людей.