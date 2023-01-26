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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Налоговую службу Челябинской области возглавит новый руководитель

Сегодня, 09:02
Налоговую службу Челябинской области возглавил 37-летний Александр Жеребцов.

Как сообщает fedpress.ru, в ходе представления его губернатору области он был назван опытным, состоявшимся руководителем, прошедшим все стадии. И налоговая служба под его руководством в регионе станет работать лучше.

В налоговую службу Жеребцов пришел в 2006 году. До нового назначения он семь месяцев был исполняющим обязанности начальника налоговой службы по этой же Челябинской области.

У Жеребцова два высших образования, связанных с антикризисным управлением и юриспруденцией. При нем активно внедряется цифровизации, что делает службу понятнее и удобнее для людей.  



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