Минобороны: За прошедшие 24 часа в ДНР были сбиты два украинских штурмовика

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
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Updated Сегодня, 16:37
Ведомство сообщило, что при помощи средств ПВО РФ в поселке Угледар ДНР военные сбили Су-25, принадлежащий ВСУ, пишет Russian.rt.com.
Помимо этого самолета авиационные силы ВКС РФ в районе Андреевки сбили еще один Су-25.
По словам Яна Гагина, советника главы ДНР, штурм Угледара является сложной задачей по причине расположения в районе шахт со связанной подземной инфраструктурой
26 января с утра сообщалось о закреплении российских ВС на окраинах Угледара; бои продолжаются.