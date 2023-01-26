Людмила Поргина рассказала о последних словах Караченцова и прощании с Чуриковой

В прямом эфире из пресс центра «МК» советская и российская актриса, вдова Николая Караченцова и одна из близких людей актрисы Людмила Поргина поделилась, как прощалась с подругой и что стало причиной смерти.



«Я скажу вам одну вещь, сегодня как раз 85 лет было бы Володе Высоцкому, а я считаю, что он необыкновенный человек. И вот Володя как-то сказал: «А мы же недолго будем жить на этой земле». Коля мой удивился, говорит «Почему? Я спортсмен, со здоровьем отлично», а тот ответил: «Потому что мы, работая на сцене, сжигаем себя, как свеча, чтобы показать людям путь к истине».



По словам Людмилы, Николай Караченцов перед смертью сказал, что он уходит со спокойной душой: «Я счастлив, что я полностью себя воплотил. Я снялся в стольких фильмах, записал столько дисков, но самая моя большая благодарность Богу, что он подарил мне тебя. Я делал все это для тебя, чтобы ты мной гордилась. Я ухожу в мир со спокойной душой, где слезы только от любви, поэтому не плачь». И когда мы его провожали, я просила всех не плакать. А когда мы провожали Иннусичку, я плакала, потому что провожала своих лучших товарищей, а в этом мире у меня осталось очень мало таких товарищей, с Инной мы понимали друг друга с полуслова»