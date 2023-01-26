Из-за взлома на телеканалах нескольких регионов транслировали выступление Зеленского

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В результате на некоторых каналах шла трансляция выступления украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Общественная служба новостей.
По факту взлома правоохранители проводят проверку.
Ранее СМИ сообщали о задержке боевика нацбатальона Украины сотрудникам ФСБ в Севастополе. Находившийся в городе участник преступного сообщества не сообщил об правоохранителям, что свидетельствует об отсутствии у него желания покинуть незаконное формирование.