Из-за взлома на телеканалах нескольких регионов транслировали выступление Зеленского

Ранее СМИ сообщали о задержке боевика нацбатальона Украины сотрудникам ФСБ в Севастополе. Находившийся в городе участник преступного сообщества не сообщил об правоохранителям, что свидетельствует об отсутствии у него желания покинуть незаконное формирование.