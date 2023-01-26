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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Из-за взлома на телеканалах нескольких регионов транслировали выступление Зеленского

Сегодня, 15:52
25 января взломщики временно проникли в эфир телевещания в Севастополе, Белгородской области, на Кубани и в Крыму.

В результате на некоторых каналах шла трансляция выступления украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Общественная служба новостей.

По факту взлома правоохранители проводят проверку.

Ранее СМИ сообщали о задержке боевика нацбатальона Украины сотрудникам ФСБ в Севастополе. Находившийся в городе участник преступного сообщества не сообщил об правоохранителям, что свидетельствует об отсутствии у него желания покинуть незаконное формирование.

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