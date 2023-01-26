Иосиф Пригожин выступил против наказания покинувших Россию артистов

И в своем последнем комментарии он также осудил модель поведения “бей своих, чтобы чужие боялись”. Пригожин заявил, что “бить надо чужих – точно, но не своих”. Продюсер предлагает пойти мирным путем и договариваться с уехавшими за границу артистами.