Иосиф Пригожин выступил против наказания покинувших Россию артистов

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Как сообщает pravda.ru, продюсер считает, что карательные меры не принесут никакой пользы.
Пригожин является сторонником стратегии “со своим надо договариваться, а не бить”. Ранее он уже заступался за актрису Чулпан Хаматову, которую начали травить интернет-пользователи, назвав ее “гениальной артисткой”.
И в своем последнем комментарии он также осудил модель поведения “бей своих, чтобы чужие боялись”. Пригожин заявил, что “бить надо чужих – точно, но не своих”. Продюсер предлагает пойти мирным путем и договариваться с уехавшими за границу артистами.