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Иосиф Пригожин выступил против наказания покинувших Россию артистов

26 января 2023, 10:21
Фото: pxhere.com
Российский продюсер Иосиф Пригожин озвучил свое мнение относительно наказания, которое планируют ввести для звезд, уехавших из РФ на фоне ведения военной спецоперации на территории Украины. Пригожин выступил против санкций в отношении таких артистов.

Как сообщает pravda.ru, продюсер считает, что карательные меры не принесут никакой пользы. 

 

Пригожин является сторонником стратегии “со своим надо договариваться, а не бить”. Ранее он уже заступался за актрису Чулпан Хаматову, которую начали травить интернет-пользователи, назвав ее “гениальной артисткой”.

 

И в своем последнем комментарии он также осудил модель поведения “бей своих, чтобы чужие боялись”. Пригожин заявил, что “бить надо чужих – точно, но не своих”. Продюсер предлагает пойти мирным путем и договариваться с уехавшими за границу артистами.

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