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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

И в 90 лет не поздно жениться. В Омске выросло количество официальных браков

26 января 2023, 11:36
Фото: Город55

В Омске за прошлый год увеличилось число брачных союзов

За прошлый год зафиксировали 14603 записи акта о заключении брака.

За 2022 год насчитали 14603 записи акта о заключении брака. Активный возраст заключения брака у мужчин от 23 до 32, а у женщин от 20-28. Самому взрослому жениху на момент заключения брака было 90 лет, а невесте 89 лет. А в возрасте старше 75 лет в брак вступили 16 мужчин и 14 женщин.  449 граждан иностранных государств провели регистрации своих браков в Омске.

В Омске за прошлый год зарегистрировали 16225 актов о рождении. По итогу из них для 37% в семьях родились первенцы, об этом сообщила на пресс-конференции в Доме журналистов начальник управления записи актов гражданского состояния Наталья Биляченко.

Отметим, что 3081 семья стала многодетной, 1791 новорожденных стали четвертыми детьми в семьях.  А средний возраст рожениц в городе — 30 лет.

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#Ксения Карагодина#Дети#Регистрация брака#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область#Россия
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