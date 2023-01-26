И в 90 лет не поздно жениться. В Омске выросло количество официальных браков

За 2022 год насчитали 14603 записи акта о заключении брака. Активный возраст заключения брака у мужчин от 23 до 32, а у женщин от 20-28. Самому взрослому жениху на момент заключения брака было 90 лет, а невесте 89 лет. А в возрасте старше 75 лет в брак вступили 16 мужчин и 14 женщин. 449 граждан иностранных государств провели регистрации своих браков в Омске.