И в 90 лет не поздно жениться. В Омске выросло количество официальных браков

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
За 2022 год насчитали 14603 записи акта о заключении брака. Активный возраст заключения брака у мужчин от 23 до 32, а у женщин от 20-28. Самому взрослому жениху на момент заключения брака было 90 лет, а невесте 89 лет. А в возрасте старше 75 лет в брак вступили 16 мужчин и 14 женщин. 449 граждан иностранных государств провели регистрации своих браков в Омске.
В Омске за прошлый год зарегистрировали 16225 актов о рождении. По итогу из них для 37% в семьях родились первенцы, об этом сообщила на пресс-конференции в Доме журналистов начальник управления записи актов гражданского состояния Наталья Биляченко.
Отметим, что 3081 семья стала многодетной, 1791 новорожденных стали четвертыми детьми в семьях. А средний возраст рожениц в городе — 30 лет.