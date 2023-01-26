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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:28

Глава «Гигарамы» об Омске: «Место, куда хочется возвращаться»

26 января 2023, 12:20
Фото: из личного архива Марата Сайченко
В конце ушедшего года наш город стал героем необычного интернет-проекта — «Омск — в самое сердце». Руководитель медиалаборатории «Гигарама», которая его создала, Марат Сайченко рассказал, как велась подготовка и чем его поразил город на Иртыше.

Как ранее рассказывал Город55, российская медиалаборатория «Гигарама» выпустила проект «Омск — в самое сердце» в честь 200-летнего юбилея региона. В нем собраны 12 видеоисторий, рассказанных самими омичами, среди которых боец MMA Александр Шлеменко, реконструктор Василий Минин, художественный руководитель омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев и другие. 

«Омск стал открываться нам с разных сторон. Проявились разные черты города: его история, современная жизнь, творчество, спортивный характер, промышленная мощь. И в какой-то момент стало очевидным, что лучше всего об этом смогут рассказать сами омичи — яркие представители и реальные участники жизни города. Нашей главной задачей стало внимательно выслушать и понять их, а затем точно проиллюстрировать упомянутые в разговоре факты. В итоге проект получился честным с точки зрения информативности и — главное — с точки зрения эмоций», — рассказал руководитель «Гигарамы», телеоператор, лауреат премии ТЭФИ Марат Сайченко в интервью Оm1.ru.

По его словам, на создание медиапроекта потребовалось четыре месяца интенсивной работы: от момента знакомства с городом и августовских съемок, до готовой интернет-страницы.

Фото: из личного архива Марата Сайченко

Отдельно Марат Сайченко выделил и заслугу самих омичей: помощь в съемках оказывали даже рядовые прохожие — подсказывали и давали советы о том, в какое время суток лучше снимать те или иные достопримечательности.

«Омск остался в моём сердце как тёплый, зелёный и чистый город. Очень комфортный и логичный с точки зрения городской инфраструктуры. В Омске очень красивые и обаятельные люди, омская улица очень живая. Теперь место в Сибири на границе с бескрайней казахской степью, которое раньше было для меня просто точкой на карте, стало родным. Местом, куда хочется возвращаться», — ответил Марат Сайченко на традиционный вопрос про впечатления о городе.

Сайченко также отметил, что проект не был бы возможен без поддержки правительства Омской области и «Газпром нефти».

«Необычный формат и реализация проекта — общий смелый эксперимент с командой профессионалов компании и регионального правительства», — рассказал руководитель медиалаборатории.
#Омск#Омская область#Общество#Город
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