Фонд защиты исторического наследия: Слепаков может дискредитировать ВС РФ

Напомним, что 25 января на странице шоумена Семена Слепакова появился видеоролик, где артист от лица российской матери рассказывает от трех своих сыновьях. По сценарию, младшему из них три года. Комик высмеивает, что он не может защищать Родину. Средний — «предатель», сбежавший в Европу айтишник. Кульминация посвящена старшему из сыновей, погибшему в бою. Слепаков исполняет этот момент с иронией.