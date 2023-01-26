Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Фонд защиты исторического наследия: Слепаков может дискредитировать ВС РФ

Сегодня, 15:56
Руководитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить Семена Слепакова.

По мнению Карабанова, шоумен может дискредитировать Вооруженные силы РФ, передает Общественная служба новостей.

Причиной обращения в СКР стала «колыбельная» артиста о смерти русского бойца. Как считает правовед, подобные действия подпадают под статьи уголовного законодательства.

Напомним, что 25 января на странице шоумена Семена Слепакова появился видеоролик, где артист от лица российской матери рассказывает от трех своих сыновьях. По сценарию, младшему из них три года. Комик высмеивает, что он не может защищать Родину. Средний — «предатель», сбежавший в Европу айтишник. Кульминация посвящена старшему из сыновей, погибшему в бою. Слепаков исполняет этот момент с иронией.

У российских зрителей такой номер вызвал возмущение. Уехавшему на постоянное проживание в Израиль артисту предложили прекратить финансирование в РФ, лишить гражданства и запретить его концерты.

В связи с этим номером Александр Карабанов обратился в Минюст с просьбой признать Семена Слепакова иноагентом.

Подпишитесь
«А что там будет утрачено?»: Фадина о законе, касающемся сокрытия депутатских доходов
Сегодня, 10:49
Ответный удар: Денис Денежкин закрывает предприятие мэрии Омска
Сегодня, 04:58
«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска
Сегодня, 05:22
Пригожин хочет запретить людям обсуждать бывшие преступления бойцов из ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 09:54
Вводят в заблуждение. Добровольную страховку в квитанциях омичей признали незаконной
Сегодня, 04:04
Фиктивная гарантия. В больницу Омска поставили нерабочее оборудование из Китая
Сегодня, 04:47