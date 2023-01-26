Фонд защиты исторического наследия: Слепаков может дискредитировать ВС РФ

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По мнению Карабанова, шоумен может дискредитировать Вооруженные силы РФ, передает Общественная служба новостей.
Причиной обращения в СКР стала «колыбельная» артиста о смерти русского бойца. Как считает правовед, подобные действия подпадают под статьи уголовного законодательства.
Напомним, что 25 января на странице шоумена Семена Слепакова появился видеоролик, где артист от лица российской матери рассказывает от трех своих сыновьях. По сценарию, младшему из них три года. Комик высмеивает, что он не может защищать Родину. Средний — «предатель», сбежавший в Европу айтишник. Кульминация посвящена старшему из сыновей, погибшему в бою. Слепаков исполняет этот момент с иронией.
У российских зрителей такой номер вызвал возмущение. Уехавшему на постоянное проживание в Израиль артисту предложили прекратить финансирование в РФ, лишить гражданства и запретить его концерты.
В связи с этим номером Александр Карабанов обратился в Минюст с просьбой признать Семена Слепакова иноагентом.